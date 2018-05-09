Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin genel kurulu gerçekleştirildi

İstanbul’da düzenlenen Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)’nin 17.Olağan Genel Kurulu Toplantısı,Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali AKBEN, TKBB Başkanı Melikşah UTKU’nun konuşmaları ile başladı.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarı Osman ÇELİK’in de aralarında bulunduğu çok sayıda finans ve bankacılık sektöründen üst düzey yöneticilerin geniş katılımı ile gerçekleşen toplantıda önemli açıklamalar vardı.

“Katılım Bankaları güçlü bir şekilde aktif olmalı”

Konuşmasında katılım bankalarına toplumda ciddi bir güvenin bulunduğuna değinen Mehmet Şimşek şunları söyledi:

"Katılım bankalarının İslami normlara, ilkelere uygun ürünler geliştirmesini istiyoruz. Güçlü bir şekilde o alanlarda daha aktif olmalısınız. Girişim sermayesi gibi alanlarda daha görünür olmanızı istiyoruz. Bütün alanlarda kendinizi daha iyi tanıtmalısınız. Sizin yanınızdayız, önünüzü açacağız, faizsiz finans sektörünün gelişmesi için sizlerle birlikte çaba göstereceğiz.

Türkiye olarak sermaye piyasalarını geliştirmeye ihtiyacımız var. Geleneksel bankacılık sektörünün sınırları var. Sermaye piyasalarımızın derinleşmesi lazım. İstanbul finans merkezinin en önemli bileşenlerinden biri de faizsiz finanstır. Bu nedenle faizsiz finans sektörünün çok güçlü bir şekilde büyümesi için çabalayacağız. Buradaki gelişme piyasadaki oynaklığı da azaltır.

Bu dönemde katılım bankaları, KOBİ’lerin finansmana erişimini yüzde 26’lardan yüzde 35 düzeyine çıkarttı, bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. Kendi öz değerlerine yani İslami norm ve prensiplere uygun ürünlere doğru bir kayış görülüyor, bu durum da bizleri sevindirmekte.“

“En önemli adım ‘Merkezi Danışma Kurulu’nun kurulmuş olması”

BDDK Başkanı Mehmet Ali AKBEN, sektörün daha geniş kitleler nezdinde tanınması ve farkındalığının artırılması, çok çeşitli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve birçok üniversitede bölümlerin ve araştırma merkezlerinin açılmasının bu dönemde kaydettikleri yapısal gelişmelerden bazıları olduğunu belirtti.

Katılım bankacılığının dayandığı ilkelerin ve standartların oluşturulması amacıyla kurulan Merkezi Danışma Kurulu ile ilgili açıklamalarda bulunan ve Merkezi Danışma Kurulunun tesis edilmesi kapsamında hazırlanan Tebliğde Kurulun üye profili, görev ve yetkilerinin açıkça belirlendiğini anlatan AKBEN; "Kurulun bağımsızlığına yönelik gerekli tedbirler alındı, kararlarının katılım bankaları nezdinde bağlayıcı olması öngörüldü" dedi.

Genel Kurul’da Merkezi Danışma Kurulu üyeleri tanıtıldı

Katılım bankacılığında önemli bir yapılanma olarak değerlendirilen Merkezi Danışma Kurulunun atanan üyeleri de, Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’in Genel Kurul’daki tebrikleriyle görevlerine başlamış oldu. Beş yıl süresince görev yapacak olan Kurulda, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan bir üye de bulunuyor. Prof. Dr. Rahmi YARAN, Prof. Dr. Hasan HACAK, Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN, Prof. Dr. Ahmet YAMAN ve Temel HAZIROĞLU Kurula atanan üyeler oldu.

“Müşterinin yanında olmamız lazım, cep telefonları bunu mümkün kılıyor”

TKBB Başkanı Melikşah UTKU, yaptığı sunumda katılım bankacılığının son dönemde gerçekleştirdiği somut projelere değindi. Blok Zinciri (Blockchain) teknolojilere ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Biz katılım bankacılığı olarak konvansiyonel bankalar gibi müşterinin cebine, her neye ihtiyacı olursa olsun onu karşılamak için, para koymuyoruz. Bir varlık transferinin olması lazım ve o varlık transferinin olduğu anda, hatta öncesinde finansal olarak müşterinin yanında olmamız lazım, cep telefonları bunu mümkün kılıyor. Eğer biz dijitalleşme sayesinde müşterinin herhangi bir alışverişinde, işleminde hemen yanında olabilirsek, dokümantasyonuyla, icap ve kabulüyle, vekaletnamesiyle,.. bu durumda bizim operasyonel ilave maliyetlerimiz ciddi anlamda azalacaktır.”

Yeni dönemde TKBB Başkanı Metin Özdemir oldu

Genel Kurulda yapılan seçim ile Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah UTKU, TKBB Başkanlığı görevini Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir’e devretti.

Katılım Bankacılığı ve Makale Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

TKBB Katılım Bankacılığı Ödülü, Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK tarafından katılım bankacılığına bugüne kadar önemli katkılar sunan Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN’a verildi.

TKBB tarafından düzenlenen Makale Yarışmasında dereceye giren ilk beş yarışmacıya ödülleri TKBB Yönetim Kurulu üyeleri eliyle takdim edildi.