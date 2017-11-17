TÜRKİYE İMSAD, KAYSERİ’DE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURDU

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Anadolu Buluşmaları kapsamında, Kayseri Sanayi Odası işbirliği ile düzenlenen ‘Paylaşım Günleri: Sanayide İyi Uygulamalar’ başlıklı toplantı; sanayiciler, inşaat sektörü temsilcileri, malzeme üreticileri, müteahhitler, müşavirler, mühendisler, mimarlar, denetçiler, kamu görevlileri ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

“Teknoloji yoğun ürünlerin üretimine öncelik vermeliyiz”

Kayseri Sanayi Odası’ndaki toplantıya katılan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, ülke kalkınmasında üretimin öneminin büyük olduğunu vurgulayarak, “Kayseri 2016’da 1,5 milyar ihracat ve 1,5 milyar ithalat gerçekleştirmiştir. Özellikle teknoloji yoğun ürünlerin üretimine öncelik vererek kar marjımızı yükseltmeliyiz. İlimizin sanayi alanındaki alt yapısını ve potansiyelini daha da geliştirmek için bu toplantının olumlu neticeler ortaya çıkaracağı kanaatindeyim. Türkiye İMSAD yetkilileri başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci 1400 üyelerinden 250’e yakınının inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini kaydederek, “Sürdürülebilir kalkınmada inşaat sektörü stratejik öneme sahip. Eğer bugün kentsel dönüşümden, yeşil binalardan, yeşil kalkınma stratejilerinden, geleceğin binalarından bahsediyorsak inşaat sektörü bu değişim, dönüşüm ve devamlılığa kendini çok hızlı adapte etmek zorundadır” diye konuştu.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Türkiye İMSAD, bugün Türkiye’de 106,6 milyar dolar toplam pazar büyüklüğüne sahip bir sektörü temsil ediyor. Sadece Ankara ve İstanbul’da değil, inşaat sektörümüzün geliştiği, gelişme potansiyeli olan kentlerimizde de, sektörün tüm kesimlerini bir araya getirmek istiyoruz. Amacımız, işbirliği ve güç birliği ile ülkemiz ekonomisinin gelişimine hep birlikte katkıda bulunmak” dedi.

4’üncü sanayi devrimini zamanında yakalamamız şart

Konuşmasında, Endüstri 4.0’ın üretim ve hizmet sektörlerinin de dinamiklerini değiştirdiğini vurgulayan Ferdi Erdoğan, “Dijital dönüşüm sürecinin bir yansıması olarak üretim maliyetleri değişirken, verimli ve yüksek iş gücü ortaya çıkıyor. Değişen ihtiyaçlar malzemelerin de dönüşümünü zorunlu kılıyor. İlk üç sanayi devrimini seyreden bir ülke olarak bu sefer 4’üncü sanayi devrimini zamanında yakalamamız şart” dedi. Sanayide iyi uygulama örneklerine de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Günümüzde sıfır enerjili, kendi kendine yetebilen yapılar için çalışmalar yapılıyor. Enerji, en yüksek maliyet kalemlerimizden biri. Yapılarda ısıtma ve soğutma için kullandığımız enerjiyi azaltmanın yolları günümüzde mevcut. Bu noktada özellikle standartlara göre üretilmiş malzeme ve doğru uygulama çok önemli. Enerji tüketimini minimuma indirecek malzemelerle bunu başarabiliriz.”

İlk 500 büyük sanayi kuruluşu içinde Kayserili 16 firma yer alıyor

Kayseri’nin, Türkiye ekonomisi için önemli bir konumda olduğunu belirten Ferdi Erdoğan, “Kayseri, son 5 yıla ait Endüstriyel Tasarım Tescil ortalamasında, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’in hemen ardında, 5’inci sırada yer alıyor. Ekonomik göstergelere baktığımızda da İstanbul Sanayi Odası’nın 2016 yılı verilerine göre, ilk 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 16 adet Kayserili firma yer alıyor. Kayseri’de pek çok tanınmış marka, üretimde ve ihracatta Kayseri’nin imzasını taşıyor. Kayserili firmaların yarattıkları marka değerini, küresel arenada her geçen gün daha başarılı bir şekilde temsil edeceklerinden hiç şüphemiz yok” diye konuştu.

Batı’nın standartları ile üretip Doğu’nun fiyatları ile rekabet ediyoruz

“Sektör olarak özellikle mevcut ve hedef pazarlardaki etkinliğimizi artırmak istiyoruz” diyen Ferdi Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “2016 verileriyle, Türkiye’nin ihracatı 142 milyar dolar. 104 milyon ton mal yurtdışına taşınmış. Bu ihracatın 30 milyon tonu inşaat malzemelerine ait. Yani 3’te 1’i… Ama ihracat gelirimiz 15 milyar dolar. Türkiye’nin toplam ihracatının ortalama fiyatı, 1 dolar 34 cent/kg, ihracat sektörünün ortalaması ise 50 cent/kg. Böyle bakınca moralimiz bozulacak gibi görünse de iyi tarafı şu: İthalatımız 5 milyon tona yakın, yani daha düşük. Ortalama değeri 2 dolar civarında. Gelişmiş ülkelerin standart ve teknolojileri ile iş yapmaya alışmış bir ülkeyiz. Batının standartları ile üretip Doğu’nun fiyatları ile rekabet ediyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin tamamına üretilen ürünlerle fark yaratmak için öncelik teknolojik değişim.”

Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cihan Karamık, Yaşar Üniversitesi YUTAM Direktörü Yrd. Doç. Dr. İlker Kahraman, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (EYODER) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sermin Onaygil, Akçansa Proses Geliştirme Müdürü İrfan Akikol, Türkiye-İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yöneticisi Münevver Bayhan, Schneider Electric OEM Segment Müdürü ve Endüstri 4.0 Lideri Kerem Barlak, ‘Karbon salımını azaltmak için yaratıcı çözümler’, ‘Sanayide enerjimizi verimli kullanıyor muyuz?’, ‘Fabrikalarımız ne kadar akıllı?’ ve ‘Döngüsel ekonominin neresindeyiz?’ konularını ele aldı.

Basın Bülteni