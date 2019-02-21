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Türkiye ile Moldova arasında kimlikle seyahat dönemi

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, Türkiye ile Moldova arasında, karşılıklı kimlikle seyahat döneminin başladığını söyledi.

Türkiye ile Moldova arasında kimlikle seyahat dönemi

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, Türkiye ile Moldova arasında, karşılıklı kimlikle seyahat döneminin başladığını söyledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:29
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Türkiye ile Moldova arasında kimlikle seyahat dönemi

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, iki ülke arasında imzalanan ve 19 Şubat 2019 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayan anlaşmaya göre; vatandaşların yeni tip çipli kimliklerle, Moldova'da, her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz kalabileceğine işaret etti. 

Anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ekim 2018 tarihinde Moldova'yı ziyareti esnasında imzalandığını hatırlatan Sökmensüer, "Anlaşma, Türkiye ile Moldova arasındaki dostane ilişkilerin ve stratejik ortaklığın somut neticesi olmuştur" dedi.

 Sökmensüer, Türkiye'nin, Moldova vatandaşlarının en çok tercih ettiği turizm istikameti olduğuna da dikkati çekti.

Türkiye'ye geçen yıl 194 bin Moldovalı turist geldi ve bu turistlerin 40 bini İstanbul'u ziyaret edenlerden oluştu. Bu yıl Moldova'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısının kimlikle seyahatin etkisiyle 200 bini geçmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 21.02.2019 12:46
Anahtar Kelimeler:
Gürol SökmensüerMoldovaTürkiye
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