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TÜRKİYE İLE KUVEYT ORTAK BİLDİRİ İMZALADI

14 Eylül 2017 Perşembe 17:03
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Başbakan Yıldırım ile Kuveyt Başbakanı Sabah arasında imzalanan bildiride, terör eylemlerinin herhangi bir din veya kültürle ilişkilendirilmesinin toptan reddedilmesi çağrısında bulunuldu.

TÜRKİYE İLE KUVEYT ORTAK BİLDİRİ İMZALADI
Türkiye ile Kuveyt arasında mutabık kalınan bildiri, Başbakan Binali Yıldırım ile Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah tarafından imzalandı.

İki ülke arasında imzalanan ortak bildiri, Başbakanlığın internet sitesinde yayınlandı. Bildiriye göre, İşbirliği İçin Ortaklık Komitesinin ikinci toplantısının gelecek aylarda yapılmasına karar verildi.

Kuveyt tarafı, Kuveyt vatandaşlarının Türkiye'ye giriş vizesinden muaf tutulması kararından dolayı teşekkürlerini sundu ve yıl sonuna kadar 180 bin kişiye ulaşması beklenen Kuveytli turistlere sağlanan kolaylıklardan dolayı minnettarlığını bildirdi.

Taraflar, ekonomi ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin ulaştığı düzeyden memnuniyetlerini ifade etti, söz konusu iş birliğinin derinleştirilerek genişletilmesi amacıyla çalışmaların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaşan Türkiye'deki Kuveyt yatırımlarının daha da artırılması çağrısında bulundu, iki taraf ayrıca özel sektör ve iş adamlarının, bankacılık ve inşaat başta olmak üzere karşılıklı olarak çeşitli sektörlerde güçlü bir şekilde faaliyet göstermesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Bu çerçevede, Kuveyt’te bedeli 6,3 milyar doları aşan projeleri üstlenen Türk şirketlerinin faaliyetlerine vurgu yapıldı.

Askeri iş birliğine özel önem
Türkiye ve Kuveyt Savunma Bakanlıkları arasındaki mevcut iş birliğinin sürdürülmesine verilen özel öneme değinilen bildiride, bölgesel ve uluslararası konular bağlamında Körfez İşbirliği Konseyi içinde devam eden krizden duyulan endişe belirtildi. Türkiye, bu krizin çözümü için Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es- Sabah'ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarına tam desteğini ifade etti.

İki taraf, ortak ilgi alanlarına giren tüm konulara ilişkin son gelişmeleri gözden geçirdi, uluslararası barış ve güvenliği artırmaya yönelik tüm çabaların desteklenmesinin önemi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye ve Kuveyt, terörle mücadele ve terörün yok edilmesi yönündeki uluslararası çabaların birleştirilmesinin önemine vurguyla terör eylemlerinin herhangi bir din veya kültürle ilişkilendirilmesi gayretlerinin toptan reddedilmesi çağrısında bulundu.

Anadolu Haber Ajansı
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