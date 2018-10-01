‘TÜRKİYE İÇİN KAZANÇ VAKTİ’ KAMPANYA STOKLARI TÜKENDİ!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, ‘Türkiye için kazanç vakti’ sloganıyla başlatılan konut sektöründeki dev indirim kampanyasına, BANU EVLERİ Ispartakule 2 ve BANU EVLERİ Ispartakule 3 projeleri ile destek veren Hasanoğlu İnşaat, kampanya kapsamındaki daire stoklarını kampanya bitime bir ay kala tüketti.

Kampanya kapsamında BANU EVLERİ Ispartakule 2 ve BANU EVLERİ Ispartakule 3 projelerinde yer alan konutlar satış fiyatlarında yüzde 10 indirime gidilmiş, peşinat oranı yüzde 10'a, vade farkı ise 0.98’e düşürülmüştü. Kampanya dahilinde iki kez yüzde 15 ara ödeme uygulanacak ve kalan kısım için yatırımcılara Hasanoğlu İnşaat bünyesinde taksit imkanı verilecek. Ayrıca 1 yıl ya da 6 yılda borcunu kapatanlara da farklı avantajlar sunulacak.

“Dev kampanya sektörümüzü hareketlendirdi”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hasanoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un öncülüğünde sektörümüzün önemli STK’ları GYODER, İNDER ve KONUTDER tarafından da desteklenen dev indirim kampanyasına Hasanoğlu İnşaat olarak biz de iki projemizle katılım sağladık. Kampanyaya BANU EVLERİ Ispartakule 2 ve BANU EVLERİ Ispartakule 3 projelerimizle destek verdik ve kampanyaya dahil olan stoklarımızı kampanya bitimine bir ay kala tükettik” dedi.

