Türkiye, Gineli öğrencilerin de ilgi odağı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gine Koordinatörü Selahattin Yazar, Gine'de Türkiye'nin ilgi odağı olduğunu belirterek, "Eğitim ve öğretimde çocuklarımızın yönü, Avrupa ve Amerika'dan ziyade Türkiye olmalı. Onlarda da bu isteği ve talebi görüyoruz. İnsanların ve öğrencilerin ümitleri Türkiye'de." dedi.

Yazar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye'ye gelen öğrenci grubuna Tarihi Yarımada'yı gezdirirken AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gine'deki 5 okulun Ekim 2016'da TMV tarafından devralındığını hatırlatan Yazar, devir işleminden önce öğrencilere ve velilere kayıt alınmayacağı yönünde bilgi verildiğini söyledi.

Yazar, 5 okulda 100 civarında öğrenci kaldığını aktararak, "2 aylık sürede yaptığımız bir çalışmayla öğrenci sayısını 300'lerin üzerine taşıdık. Halihazırda 373 öğrenciyle eğitim öğretim hizmetlerini veriyoruz. Vakfın taahhüdü olarak hiçbir personeli işten çıkarmadık. Eski çalışanlar devam ediyor. Okullarımızda sistemde ve kadroda iyileştirme çabaları devam ediyor. Türkiye'den ekibimize katılanlar oldu. Türkçe, İngilizce ve bilgisayar öğretmenlerimiz bize katıldı." diye konuştu.

Yakın zamanda bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yazar, şöyle konuştu:

"Malum örgütün izleri çok hızlı bir şekilde silindi. Kolay da oldu. Bizim samimiyetimizi ve çalışmamızı gören insanların akıllarında soru işareti kalmadı. 5 kampüsümüzdeki binalarımız kiralık. Gine hükmetinden arsa talebinde bulunduk okul inşaatı için. Bir de özel statü talebinde bulunduk TMV olarak. Bu da Gine'de bir ilk. Onu da kısa zamanda sonuçlandıracağımızı ümit ediyorum. Sadece eğitim değil kültür çalışmaları da yapıyoruz. 23 Nisan programına çocuklarımızı hazırladık. Çok büyük bir ilgi gördük. Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız ve Başbakanımız tarafından kabul edildiler. Büyük bir sevgiyle karşılandılar."

Yazar, TMV'nin Afrika'daki diğer ülkelerde de çalışmalarının devam ettiği bilgisini vererek, Afrika ile Türkiye arasında sağlam bir köprü kurulduğunu söyledi. Okullarda uygulanan müfredat hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yazar, söz konusu ülkenin milli müfredatının haricinde Türkçe eğitimi verdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin ilgi odağı olduğunu dile getiren Yazar, "Eğitim ve öğretimde çocuklarımızın yönü, Avrupa ve Amerika'dan ziyade Türkiye olmalı. Onlarda da bu isteği ve talebi görüyoruz. İnsanların ve öğrencilerin ümitleri Türkiye'de. Bunu biliyorduk. İngilizce'den ziyade Türkçe eğitimi ön plana almak istiyoruz. Belki ileride Türkçe eğitim yapan okullar da göreceğiz Afrika'da. Teknik eğitim veren okullara da ihtiyaç var." değerlendirmelerinde bulundu.

Gineli öğrencilerden Banturabi Kamara, Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu dile getirerek, "Çok uzun yıllar burada kalmak isterim. Türk insanının çok misafirperver ve çok sıcakkanlı olduklarını gördüm." diye konuştu

Öğrencilerden Mustafa Kaba, Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, "Ankara, Kapadokya ve İstanbul'u ziyaret ettik. Türkiye'yi çok beğendim. Aile birçok yer gezdiğimizi anlatacağım." dedi.

Ummulhayr Bari ise 23 Nisan için ezberlediği Türkçe şiiri okudu.

Anadolu Haber Ajansı