Ana SayfaGÜNCEL

Türkiye Finans’tan 70 milyon TL’lik Kira sertifikası ihracı

05 Aralık 2017 Salı 13:49
Bu haber 955 kez okundu

Türkiye Finans Katılım Bankası, 27-28-29 Kasım tarihlerinde talep toplaması gerçekleştirilen 179 gün vadeli 70 milyon TL’lik yeni kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı.

Türkiye Finans'tan 70 milyon TL'lik Kira sertifikası ihracı
 Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş’nin 1 Aralık’ta yurt içi piyasada ihraç ettiği, yönetim sözleşmesine dayalı, 70 milyon TL tutarlı 179 gün vadeli yeni kira sertifikası ihracını tamamladı.
 
Halka arz yöntemi ile satışı gerçekleştirilen kira sertifikasının özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Şirketimizin talep toplamasını 27-28-29 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 70.000.000 TL nominal değerdeki, 179 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.”
 
Türkiye Finans Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun “2017’yi geride bırakırken yılın ilk 11 ayında toplam 1,188 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç ettik. Yatırımcılarımızın yıl boyunca gösterdiği yoğun ilgi, İslami finansı destekleyen ve aylık kupon ödemeli halka arz işlemleri ile bireysel yatırımcıya ulaşan Türkiye Finans’a duydukları güvenin somut bir göstergesidir.

Önümüzdeki dönemde de sukuk ihracı konusunda kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve reel ekonomiye finansman desteğimizi devam ettirmek amacıyla, 2 milyar TL tutarlı yeni tavan başvurumuzun onayını aldık. Kurmuş olduğu ikinci bir varlık kiralama şirketi ile reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak, her ay gerçekleştireceğimiz yeni kira sertifikası ihraçlarından sağlayacağımız finansmanla ekonomiye verdiğimiz desteği sürdüreceğiz.” dedi.

Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AYLA - FragmanıAYLA - FragmanıAYLA - Fragmanı
  • DİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANI
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.