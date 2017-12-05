Türkiye Finans’tan 70 milyon TL’lik Kira sertifikası ihracı

Halka arz yöntemi ile satışı gerçekleştirilen kira sertifikasının özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Şirketimizin talep toplamasını 27-28-29 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 70.000.000 TL nominal değerdeki, 179 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.”

Türkiye Finans Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun “2017’yi geride bırakırken yılın ilk 11 ayında toplam 1,188 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç ettik. Yatırımcılarımızın yıl boyunca gösterdiği yoğun ilgi, İslami finansı destekleyen ve aylık kupon ödemeli halka arz işlemleri ile bireysel yatırımcıya ulaşan Türkiye Finans’a duydukları güvenin somut bir göstergesidir.



Önümüzdeki dönemde de sukuk ihracı konusunda kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve reel ekonomiye finansman desteğimizi devam ettirmek amacıyla, 2 milyar TL tutarlı yeni tavan başvurumuzun onayını aldık. Kurmuş olduğu ikinci bir varlık kiralama şirketi ile reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak, her ay gerçekleştireceğimiz yeni kira sertifikası ihraçlarından sağlayacağımız finansmanla ekonomiye verdiğimiz desteği sürdüreceğiz.” dedi.

Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş’nin 1 Aralık’ta yurt içi piyasada ihraç ettiği, yönetim sözleşmesine dayalı, 70 milyon TL tutarlı 179 gün vadeli yeni kira sertifikası ihracını tamamladı.Basın Bülteni