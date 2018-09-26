Türkiye Finans 300 şubeye ulaştı

Hayata Katılım Bankası stratejisi ile kurum kimliğini yenileyen Türkiye Finans, bu stratejiyi yeni şubeler, yenilikçi ürün ve hizmetlerle destekliyor. Perakende bankacılıkta yılın ilk 8 ayında 13 yeni şubeyi müşterileriyle buluşturan Türkiye Finans, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde açtığı yeni perakende şubesi ile Türkiye genelindeki şube sayısını 300’e ulaştırdı.

Türkiye Finans’ın 2018 yılının ilk 8 ayında açtığı yeni şubeler İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, Ağrı ve Samsun illerinde yer alıyor.

Türkiye Finans 2018 yılı şubeleşme stratejisi doğrultusunda yıl sonuna kadar kurumsal ve perakende bankacılıkta toplam 22 şube açmayı planlıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, “Şubelerimizi dağıtım ağımızın en önemli kanallarından biri olarak görüyoruz. Bu nedenle 2018 yılında da şubeleşmeye devam edeceğiz. Yeni açılacak şubeler ile daha fazla noktada müşterilerimize hizmet verme olanağı sunarak iş ağımızı büyüteceğiz. Yurtiçinde portföy kalitemizden ödün vermeden pazar payımızı artırmayı; inovatif ürün ve hizmetlerle, iyi yetişmiş insan kaynağımızla ve açacağımız yeni şubeler ile mükemmel müşteri deneyimi sağlayarak hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz.”

Yeni dönemde “Hayata Katılım Bankası” stratejisini benimseyen Türkiye Finans, müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren ve onların hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünleriyle müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.