TÜRKİYE EYLÜL AYINI HAREKETLİ GEÇİRDİ

MTM, Eylül ayında Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan siyasi ve toplumsal olayları araştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takviminde geçtiğimiz ay dikkat çeken ziyaretler bulunuyordu. Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri’ne katıldı. 27-29 Eylül tarihlerinde ise Almanya'nın başkenti Berlin'e geçerek Alman Şansölyesi Angela Merkel ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Erdoğan, diplomatik ziyaretler dışında önemli etkinliklerde de bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve 17 etaptan oluşan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı Türkiye Rallisi tamamlandı. Rallinin final etabını izlemek üzere Asparan mevkisindeki servis park alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tribünden ralliyi takip etti.

Erdoğan, ayrıca 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda birincisi düzenlenen TEKNOFEST'in düzenlendiği 3. havalimanına gelerek festivale katılanlara hitap etti. TEKNOFEST, 4 gün 550 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamıştı.

Türkiye ile Rusya arasında İdlib için varılan mutabakat basında geniş yankı buldu

Suriye'de 7 yıldır iç savaş ederken dünyanın gözü İdlib'e çevrildi. İdlib, Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarına uğramış, fakat Türkiye'nin araya girmesi ile İdlib'te çatışmasızlık mutabakatına varılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesi için kaleme aldığı "Dünya Esad'ı durdurmalı" başlıklı makalesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Suriye'deki insani felakete dikkat çektiği, uluslararası camiayı uyardığı ve Rusya ile İran'ın desteğini alan rejim kuvvetlerinin İdlib'e yönelik saldırısına dair katliam endişelerini dile getirdiği satırları, birçok medya organı tarafından alıntılandı. İdlib, Eylül ayında 51 bin 775 haberin konusu oldu.

3. Havalimanının isminin ne olacağı tartışılmaya devam ediyor

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olmaya hazırlanan 3. Havalimanın açılmasına sayılı günler kala havalimanına ne isim verileceği konusu gündeme geldi. Sosyal medyada Abdülhamithan, Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan tartışması sürerken, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO, Fatih Sultan Mehmet'i gündeme getirdi. 29 Ekim’de resmi açılışının yapılacağı havalimanı şantiyesinde çalışma olumsuz şartları nedeniyle protesto gösterileri yapılmış, yaklaşık 600 kişi gözaltına alınarak bu kişilerden işçi ve sendika görevlisi 24 kişi tutuklanmıştı.

Yap-İşlet-Devret modeliyle ihalesi gerçekleştirilen ve tamamlandığında yıllık 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak 3. Havalimanı, MTM verilerine göre medyada 21 bin 249 haberle yer aldı.

Cumhur İttifakı’nın devamlılığına vurgu yapıldı

Türkiye, yerel seçimlere hazırlanıyor. Siyasi partiler hazırlıklarını yapmaya başladı. Partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında milletvekillerine seslenen MHP lideri Bahçeli, 'Cumhur İttifakı'na bağlı olduklarını söyledi ve yerel seçimlerde İstanbul dışında her yerde aday çıkaracaklarını belirtti. Bahçeli, TBMM Başkanlığına sunulan af teklifine de değinerek, “Af başka Cumhur İttifakı başka, MHP kimseye muhtaç değildir." diye konuştu. Yerel seçim hazırlıklarıyla yeniden gündeme gelen Cumhur İttifakı, medyada 18 bin 637 haber başlığında yer aldı.

73’üncü BM Genel Kurulu 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleşti

Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı New York BM Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul’un yıllık olağan toplantısının açılışının ilk gününde yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletlerin Dünya sorunlarının çözümünde başarısız olması üzerinde ağırlıkla durdu. BM reformu isteğini tekrar gündeme getiren Erdoğan, Güvenlik Konseyi’nin Dünya sorunlarını çözmedeki başarısızlığının, Suriye ve Yemen gibi ülkelerde yaşanan insani krizlerinin nedeni olduğunu vurguladı. Medya Takip Merkezi’nin aynı araştırmasına göre, toplantının 14 bin 019 habere yansıdığı tespit edildi.

MHP’nin 162 bin 989 kişiyi kapsayacak af teklifi tartışma yarattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP tarafından hazırlanan Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Yıldız, teklifteki indirimden devlete karşı işlenen suçların kapsam dışı olduğunu vurgulayarak, adalet sistemi içerisindeki haksızlıkların ve mağduriyetlerin kısmen de olsa giderilmesiyle hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılmasının önemine değindi.

Teklif, 19 Mayıs 2018'e kadarki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim içeriyor. Düzenleme yasalaşırsa aftan 162 bin 989 hükümlü yararlanabilecek. Gündeme gelişiyle adalete duyulan güveni sarsacağı yönünde tartışmaları da beraberinde getiren af teklifi Eylül ayında, 9 bin 573 haberle konuşuldu.