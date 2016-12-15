“TÜRKİYE EN GENÇ NÜFUSA SAHİP ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR”

GAZİANTEP (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye, en genç nüfusa sahip ülkelerin başında geliyor. Bu genç nüfusu fırsata çevirmenin en kesin ve kestirme yolu girişimcilik kültürünü geliştirmekten geçiyor." dedi.

Özlü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile KOSGEB tarafından Gaziantep Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Girişimcilik Kursu Sertifika Töreni"nde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak üzerinde en fazla durdukları konunun "girişimcilik" olduğunu belirtti.

Girişimciliğin, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal anlamda birçok sorunun çözümünde önemli bir kavram olduğunu dile getiren Bakan Özlü, "Sadece Bakanlığımızın ve KOSGEB'in değil, belediyemiz, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarının da büyük bir gayret içerisinde olmaları büyük önem arz ediyor. Büyükşehir Belediyemize bu konuya verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye, en genç nüfusa sahip ülkelerin başında geliyor. Bu genç nüfusu fırsata çevirmenin en kesin ve kestirme yolu girişimcilik kültürünün geliştirmekten geçiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin uzun yıllar boyunca ekonomik, siyasi ve sosyal krizlere maruz kaldığını belirten Faruk Özlü, bu alanlarda istikrar ortamı oluşturamadığını, ancak son yıllarda girişimcilik konusunda Türk halkının ivme yakaladığını anımsattı.

Bir ülkenin en önemli unsurunun "insan kaynağı" olduğunu ifade eden Özlü, şunları aktardı:

"Sahip olduğumuz tüm reel kaynakları anlamlı hale getirecek olan da insandır. İşte bu yüzden girişimcilik, ekonomik kalkınmadaki enstrümanın anahtar kavramıdır. Bu gerçekleri çok iyi biliyoruz. Ülkemizdeki girişimcilik kültürünü arttırmak için birçok önemli proje ve programı başarı ile yürütüyoruz. Girişimcilik bir cesaret işidir ama aynı zamanda bilgi ve birikim işidir. Gözü kara olmak yeterli değildir. Bir işi nasıl kuracağı, nasıl idare edeceği, nasıl geliştireceği gibi konularda bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bu nedenle KOSGEB 2010 yılından itibaren girişimcilik eğitimleri konusunda adeta bir seferberlik başlattı. 2010 yılından bugüne kadar 570 bin vatandaşımız, KOSGEB'in diğer kurumlarla sivil toplum kuruluşlarıyla beraber düzenlediği girişimcilik kurslarına katıldı. Bu rakam gerçekten umut vericidir."

Gaziantep'te bu yıl içerisinde 4 bin kişiye eğitim vermeyi amaçladıklarını ifade eden Bakan Özlü, "Çok şükür bu rakamı geçtik, 4 bin 500 kişiye eğitim verdik. Şu anda Gaziantep'te girişimcilik sertifikası alan 11 bin kişiyi geçti. Bunlardan bin tanesi KOSGEB'ten destek alarak kendi işinin patronu oldu. Bu girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Size her türlü desteği vereceğiz. Devletimizin bütçesi yeterli, devletimiz artık eski devlet değildir." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Faruk Özlü ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Sanat Merkezi'ndeki geçmiş dönemlere ait enstrümanların yer aldığı müzeyi gezdi.

Anadolu Haber Ajansı