'Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz'

Türkiye’de ilk defa farklı sektörlerin liderlerini sürdürülebilir bir ekonominin yapı taşlarını oluşturmak üzere bir araya getiren Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker’in ev sahipliğinde iş dünyasının önemli liderlerini İstanbul’da bir araya getirdi.

Şirketlerin kendi finansal sürdürülebilirliklerini sağlarken, çevresel ve toplumsal sorunların çözümü için iş dünyasının ortak gücünü kullanmasını amaçlayan B Corp Hareketinin Avrupa’daki en önemli temsilcilerinden B Lab Avrupa katılımıyla düzenlenen zirvede, B Lab Avrupa Başkanı Matteo Palazzi de sürdürülebilir bir gelecek için liderleri birlikte çalışmaya davet etti.

Zirve kapsamında düzenlenen “İş Dünyasının Liderleri Sürdürülebilir Gelecek için İş Birliği ve Ortaklıkları Konuşuyor” başlıklı panelde, ekonomideki yeni yaklaşımlar ve sürdürülebilirliğin küresel ekonomideki etkileri ve sektörler arası iş birliklerinin geliştirmesinin önemine değinildi.

Panel; Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Ziylan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

İsrafsız şirket modeliyle ilham vermeyi amaçlıyoruz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, “Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu altında güçlerini birleştiren grup şirketlerimizin en iyi uygulamalarını ve hedeflerini içeren Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporumuzda da yer aldığı üzere, sürdürülebilirlik çerçevemizi, DÜNYA özelinde iyileştirmek; TOPLUM özelinde birlikte güçlenmek ve ÜRÜNözelinde ilham vermek olarak belirledik. Bu konuları; Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu’nun çatısı altında toplayan öncü bir şirket olduk. Sabri Ülker’in 74 yıl önce başlattığı ‘İsrafsız Şirket Modeli’ prensibimizle, bugün daha iyi bir gelecek idealiyle kurulan tüm ortaklıkların bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz

Yıldız Holding olarak sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Ali Ülker, “Bugün 55’İ Türkiye’de olmak üzere toplam 80 fabrikada bisküviden çikolataya, sakız şekerlemeden dondurulmuş gıdaya kadar birçok farklı alanda üretim yapıyoruz. Dünya çapında 60 Bin çalışanımız, 5 bin 200 tedarikçimiz, yalnızca Türkiye’de 2 bin 900 çiftçimiz ve 400 distribütörümüz ile sürdürebilirlik anlayışımıza uygun çalışarak geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Bu zirve ile dünyada görmek istediğimiz değişimin bir parçası olmak için herkesten ilham almak istiyoruz” diye konuştu.

İşbirliği, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek bir üretim sürecine destek olacak

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, “Türk iş dünyası için gerçekleştirdiğimiz çağrıyla, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek üretimi teşvik etmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin rekabet gücünü artırma konusunda bugüne kadar yapılan çalışmaları, sürdürülebilirlik anlayışıyla geliştireceğimize ve sürdürülebilirlik alanına henüz odaklanmamış şirketleri de harekete geçirerek başarılı bir işbirliği yaratacağımıza inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Sadece ekonomik büyümeyle iş hayatında sürdürülebilirlik sağlanamaz”

İş hayatında sürdürülebilirliğin, ekonomik büyüme ve refah artışının yanında birçok unsura dayalı olduğunu kaydeden Ömer Bolat, “Çevre duyarlılığı ve tabii kaynakların kullanımında hassasiyet ve israftan kaçınma tüm şirketler için en önemli gündem maddelerinden biri olmak durumunda. Toplumsal paydaşlara karşı sosyal sorumluğun yüksek olması da iş hayatında sürdürülebilirliğin en büyük unsurlarından biri” yorumunu yaptı.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir geleceğin turnusol kağıdı”

Ümit Boyner, şeffaf ve hesap verilebilir bir ilişki modelinin önemine değinerek, “Grup olarak sürdürülebilirliği işimizin entegre bir bileşeni olarak görüyoruz ve Birleşmiş Milletlerin 17 Sürdürülebilir Gelişme Hedefi’ne yürekten bağlıyız. Bireylerin, kurumların ve toplumların Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yaklaşımının sürdürülebilir bir gelecek için turnusol kağıdı işlevi gördüğünü düşünüyorum” dedi.

“Sürdürülebilirlik, ihtiyaçları karşılarken, kalıcılığı sağlamaktır”

“Sürdürülebilirliği, bugünkü neslin ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün verilmeksizin karşılanması ve kalıcılık yeteneğinin kazanılması olarak tanımlıyorum” diyen Mehmet Büyükekşi, “FLO olarak özellikle Şanlıurfa’da yaptığımız yatırımlarla Türk ayakkabı sektörünü güçlendirmek ve büyümeyi sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Sürdürülebilirlik konusunda ortak vizyon bir zorunluluk”

Begümhan Doğan Faralyalı ise sürdürülebilirliği sahiplenilmesi gereken çok önemli bir değer ve yol haritası olarak tanımlayarak, “Sadece kar odaklı iş yönetimini bırakmanın zamanı geldi. Sürdürülebilirliğin sosyal bir

sorumluluğun ötesinde olduğunu kabul edip radikal dönüşümler yaratmanın zamanı. İş dünyası olarak bu konuda ortak bir vizyon oluşturmamız bir zorunluluk” dedi.

“Günü kurtarma alışkanlığından kurtulmalıyız”

Ekonomik büyüme için kalıcı bir kalkınma hedefine ihtiyaç duyulacağının altını çizen Abdurrahman Kaan sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem iş dünyası olarak hem de bireysel anlamda ‘günü kurtarma’ alışkanlığından kurtulmalıyız. Geleceği doğru okuyarak bir yol haritası çıkarmalı ve belirlenen hedeflere uymalıyız. Ülkemizin kalkınma yolunda yakaladığı ivmenin uzun vadeli sürebilmesi de aynı disiplinli yaklaşımdan geçiyor."

“Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirlikte Akıllı Hayat 2030’u belirledik”

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni odaklayarak, sürdürülebilirlik stratejisinde Akıllı Hayat 2030’u belirlediklerini ifade eden Emre Zorlu, “Grup şirketlerimizle birlikte daha yaşanabilir ve daha iyi bir gelecek için rotamızı ‘Akıllı Hayat’a doğru çevirdik. Teknoloji ve inovasyon odaklı iş stratejilerimizde ve hayata geçirmeyi arzu ettiğimiz iç reformlarda sürdürülebilirlik yaklaşımımızı temel alıyoruz” açıklamasını yaptı.

"Liderler, sürdürülebilir kalkınma hedefleri etrafında buluştu"

Zirve, Türkiye ekonomisinin gelişimi için uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren şirketlerin liderleri tarafından, sürdürülebilir gelecek için ortak bir vizyon oluşturmayı ve iş dünyasının rolünü ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ rehberliğinde yeniden tanımlamayı hedefliyor. Zirve buluşmasında, günümüzün karmaşık meselelerine birlikte çözümler üretmek, iş birliği seçeneklerini tartışmak ve gerek ülkemizin gerekse dünyamızın ihtiyaç duyduğu uygulamaları geliştirerek, faydayı iş modelinin bir parçası haline getirmek, iş dünyasının gücünü iyilik için kullanan ve daha iyi bir dünya hayali olan liderleri bir araya getirerek iş birliklerini geliştirmek amaçlandı. Bu hedefle, Yıldız Holding’in düzenlediği zirvede sürdürülebilirlik çerçevesinde önemli hedeflerin açıklandığı çağrı metni duyuruldu ve liderler işbirliğine davet edildi.

Yıldız Holding’in iş dünyasının liderlerine çağrı niteliği taşıyan, sürdürülebilir bir ekonomi ve daha refah bir Türkiye için şirketleri aksiyon almaya davet eden metinde öne çıkan başlıklar şöyle;

Toplumun refah seviyesini yükseltmek amacıyla ortak değer yaratan iş modeli benimsemek ve bunu yaparken çevresel etkilerimizi en aza indirmek,

Beraber çalışma ve iş birliği kültürü oluşturarak sürdürülebilir kalkınmanın önündeki engellere kalıcı çözümler bulmak,

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin sunduğu fırsatlardan yararlanarak katma değeri yüksek ürün, yenilikçi hizmet ve çözümleri hayata geçirerek Türkiye’nin rekabet gücünü yükseltmek ve adil ticaret anlayışını destekleyerek tüm paydaşlarımız ile birlikte büyümek,

Ortak bir vizyon çerçevesinde bir araya gelecek liderlerin önümüzdeki yıllardaki performanslarını ve iyi uygulama örneklerini paylaşmasını sağlayarak Türkiye’de sürdürülebilirlik alanına henüz odaklanmamış şirketleri ve yöneticileri harekete geçirmek ve Türk şirketleri için küresel ölçekte kabul görmüş sürdürülebilirlik kriterlerini gerçekleştirmek,

Ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamak üzere yeteneklere sahip çıkmak, çalışan ve paydaşlarımızın verimliliğini arttırmak için sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesini sağlamak.