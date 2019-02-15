Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
101536
ALTIN
223.143
DOLAR
5.2680
STERLİN
6.7371
EURO
5.9384

TÜRKİYE EKONOMİSİ 2. YARIDA TOPARLANACAK

Gedik Yatırım, Türkiye ve dünya piyasalarını mercek altına alan 2019 Yılı Strateji Raporu’nu açıkladı. Küresel pazarlardaki ekonomik durumun yeni bir denge arayışında olduğunun kaydedildiği raporda, Türkiye’de 2019 yılı ilk yarısının zorlu geçeceği ancak ikinci yarıda toparlanmanın muhtemel olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİ 2. YARIDA TOPARLANACAK

Gedik Yatırım, Türkiye ve dünya piyasalarını mercek altına alan 2019 Yılı Strateji Raporu’nu açıkladı. Küresel pazarlardaki ekonomik durumun yeni bir denge arayışında olduğunun kaydedildiği raporda, Türkiye’de 2019 yılı ilk yarısının zorlu geçeceği ancak ikinci yarıda toparlanmanın muhtemel olduğu belirtiliyor.

15 Şubat 2019 Cuma 10:34
6 Okunma
TÜRKİYE EKONOMİSİ 2. YARIDA TOPARLANACAK

Banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında en fazla yatırımcıya sahip Gedik Yatırım, 2019 Yılı Strateji Raporu’nu açıkladı. “Ekonomi ve Piyasalarda Yeni Denge Arayışı” başlıklı raporda, 2019 yılında ekonominin dünyada ve Türkiye’de nasıl seyredeceği yönündeki beklentiler, pazara ilişkin tahminler ve riskler ortaya konarak piyasaların değerlendirmesi yapıldı. Raporda, 2019 yılında Türk ekonomisinde “ilk yarıdaki zorlu görünüme rağmen ikinci yarıda toparlanma ve fırsatların son derece muhtemel olacağı” beklentisi öne çıktı.

Devamı için tıklayın...

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ve Piyasalarda Yeni Denge ArayışıGedik Yatırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019 TURİZMDE REKOR YIL OLACAK
2019 TURİZMDE REKOR YIL OLACAK
AKILLI ŞEHİRLERDE ULAŞIM
AKILLI ŞEHİRLERDE ULAŞIM
DÜNYA DEVİ TÜRKİYE PAZARINA GÜVENİYOR
DÜNYA DEVİ TÜRKİYE PAZARINA GÜVENİYOR
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim