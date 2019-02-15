TÜRKİYE EKONOMİSİ 2. YARIDA TOPARLANACAK

Banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında en fazla yatırımcıya sahip Gedik Yatırım, 2019 Yılı Strateji Raporu’nu açıkladı. “Ekonomi ve Piyasalarda Yeni Denge Arayışı” başlıklı raporda, 2019 yılında ekonominin dünyada ve Türkiye’de nasıl seyredeceği yönündeki beklentiler, pazara ilişkin tahminler ve riskler ortaya konarak piyasaların değerlendirmesi yapıldı. Raporda, 2019 yılında Türk ekonomisinde “ilk yarıdaki zorlu görünüme rağmen ikinci yarıda toparlanma ve fırsatların son derece muhtemel olacağı” beklentisi öne çıktı.

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