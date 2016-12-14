Türkiye, Dünya’daki Kozmetik Endüstrisi İçin Fırsat

Dünyada şirketler, profesyoneller ve distribütörler için kozmetik sanayiinin son trendlerinin paylaşıldığı en kapsamlı fuar olan Cosmoprof Worldwide Bologna’nın 50. yılına özel, Türkiye’de tanıtım toplantısı yapıldı. İstanbul toplantısı, İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) İstanbul Ofisi ev sahipliğinde, İtalya Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya sektörün Aksu Vital, Bebak, Clarins, Cyrene, Esteworld, Gülşah Kozmetik, Hunce, Rossman gibi önemli firmalarının temsilcileri de katıldı.

Moderatörlüğünü Ayşenur Yazıcı’nın yaptığı toplantıda konuşmacılar arasında, Cosmoprof Fuarı Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Mattia Miglio, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz yer aldı.

Kişi Başı Kozmetik Tüketimi 18 Euro

Türkiye’nin İtalyan üreticiler için önemli bir pazar olduğunu belirten İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) İstanbul Direktörü Aniello Musella, “Yalnızca 2015 senesinde, kozmetik alanında İtalya’dan 51 milyon dolarlık ithalat yapıldı. 2014-2016 yılları arasında kozmetik sektörüne talep %6 oranında arttı. Kişi başı kozmetik tüketim oranlarına baktığımızda, Türkiye’de kişi başı tüketim 18 Euro iken Avrupa'da bu rakam 145 Euro olarak görülüyor. Bu rakamlar bize sektörün büyüme potansiyelinin gücünü gösteriyor.”

Devletten 45 Bin Dolara Kadar Teşvik

Kozmetik sektörünün Türkiye için büyük önem arz ettiğini ifade eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Geçtiğimiz yıl 1.1 milyar dolar gerçekleşen kozmetik ihracatı var. Sektörümüz ambalaj sektörünün de gelişmesi ile birlikte önemli bir ivme kat etti. 10 yıldır düzenli olarak katıldığımız Cosmoprof Fuarı’nın Türk şirketler için iyi bir fırsat olduğu kanaatindeyiz. Üstelik devletin Cosmoprof Fuarı’na vermiş olduğu bir teşvik de var. 3 sene üst üste verilebilen bu teşvik sayesinde firmalar, katıldıkları fuar alanının kira masrafının %50’sinin 45 bin dolara kadar olan kısmını devletten alabiliyorlar.” dedi.

50. Yıla Özel Faaliyetler

Fuarın 50. yılına özel olarak, bir daha tekrarlanması mümkün olmayan etkinlikler yapılacağını dile getiren Cosmoprof Fuarı Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Mattia Miglio, “50. yıla özel olarak bu sene 4.0 sanayiinin yeni trendlerini takip ediyor olacağız. 19. Pavyon’da ziyaretçilere ve katılımcılara özel COSMOPRIME alanı kuruldu. Bu alanda tedarik zincirine yönelik bölümler, parfüm reyonları, organik ürün bölümleri, galeriler ve ilk defa kahverengi ve siyah ürünler yer alacak. Ayrıca 50. yıla özel, fuarda canlı canlı parfüm üretilecek.” ifadelerini kullandı.

200 Binden Fazla Ziyaretçi!

Cosmoprof Worldwide Bologna’nın 2016 yılında rekor katılıma ulaştığını belirten Mattia Miglio, “195 bin metrekare sergi alanıyla Cosmoprof Worldwide Bologna’ya 2016 yılında, 25 ülkeden toplamda 2.510 firma katıldı. Katılanların %73’ü ise yabancı firmalar oldu. Las Vegas ve Hong Kong’da da organize edilen Cosmoprof’ta, toplamda 150 ülkeden 350.000’den fazla ziyaretçi, 6.400 adet katılımcı kaydedildi.” dedi.