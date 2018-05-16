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Türkiye'de üretimi arttırıyor: 2019 sonu hedefi %40 yerli üretim

Avrupa’nın en büyük spor perakende zinciri Decathlon, Türkiye’de tedarikçi ağını genişletiyor. 28 mağaza ve decathlon.com.tr üzerinden satılan ürünlerin %20’si Türkiye’de üretiliyor; 2019 sonu hedefi ise %40. Decathlon bu hedef kapsamında yerli tedarikçilere çağrıda bulunuyor.

Türkiye'de üretimi arttırıyor: 2019 sonu hedefi %40 yerli üretim

Avrupa’nın en büyük spor perakende zinciri Decathlon, Türkiye’de tedarikçi ağını genişletiyor. 28 mağaza ve decathlon.com.tr üzerinden satılan ürünlerin %20’si Türkiye’de üretiliyor; 2019 sonu hedefi ise %40. Decathlon bu hedef kapsamında yerli tedarikçilere çağrıda bulunuyor.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 10:35
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Türkiye'de üretimi arttırıyor: 2019 sonu hedefi %40 yerli üretim

39 ülkede 1364 mağazası bulunan Decathlon’un dünyada 1000’in üzerinde tedarikçisi bulunuyor. Türkiye’de de yerel tedarikçi ağını genişleten Decathlon, dokuma konfeksiyon, ağır dikişli ürünler, plastik ve kompozit malzemeler, ayakkabı, metal, bisiklet montajı ve malzemeleri, sporcu destek gıda kategorilerinde ürünleri için üreticiler arıyor. Jimnastik ve pilates grubu için metal işleme fitness ekipmanları, mekik sehpaları, ağırlık sehpaları, döküm ağırlıklar, ağırlık barları, kauçuk pilates bantları ve çemberleri, trambolin,eva ve mat üreticileri; bisiklet grubu için plastik ve şişirme enjeksiyon mataralar, bisiklet montajı, bileşenleri ve parçaları üreticileri;balıkçılık grubu için sepet, kompozit malzemeleri üreticileri; scooter ve paten grubu için ekipman ve bileşenleri üreticileri; kampçılık grubu için uyku tulumu, kamp sandalye ve masası, tabure, kampçılık yemek malzemeleri üreticileri ve çeşitli spor dalları için top , sırt çantası, çekçekli seyahat çantası,spor ayakkabı monta, spor ayakkabı taban enjeksiyon, spor ceket, mont, outdoor pantolon, yağmurluk, yüzme şortu, protein ve enerji barları, sporcu içecekleri ve suları üreticileri arıyor.

Türkiye’de Mayıs 2010’dan beri faaliyet gösteren Decathlon, hızla büyümeye ve spor tutkusunu yaymaya devam ediyor. Koşudan bisiklete, trekking’den fitness’a, tenisten yüzmeye, dağcılıktan kayağa, balıkçılıktan futbola, kadar farklı spor dallarında kimisi dünyaca ödüllü ürünlere sahip olan Decathlon’un en büyük özelliği, profesyonel sporcular ve müşteriler tarafından test edilip kullanılan en yenilikçi ve en kaliteli spor ekipmanlarını mümkün olan en düşük fiyatlarda sunması.

Ankara Kent Park, Anatolium AVM, Ankara Ankamall , Ankara Metromall, Forum İstanbul, Marmara Forum Istanbul, Mall of İstanbul, Ataşehir Brandium, Buyaka,Metrocity, Maltepe Ritim İstanbul, İzmir Optimum, Samsun Piazza, Adana Optimum, Mersin Palm City Carrefour, Bodrum Midtown Ortakent, Antalya Muratpaşa, Antalya Terracity, Kocaeli Symbol AVM, İzmir Balçova Ege Park,Çorlu Trend Arena AVM , Antalya Erasta AVM ,İskenderun Prime Mall AVM,Bursa Marka AVM, Vadistanbul AVM , Carousel, Torium ve Viaport mağazalarında 70’ten fazla spor dalında her yaş ve seviyeye uygun binlerce ürün bulunuyor.

Decathlon Türkiye İş Geliştirme Direktörü Duygu Kög:" Başarılı iş modelimiz sayesinde daha da hızlanarak 5 yıl içerisinde mağaza sayımızı 70'e çıkaracak ve bizi her açılışta sevgiyle kucaklayan kullanıcılarımıza çok daha yakından spor tecrübesi sunacağız. Türkiye'de bu işe başladığımızda spor pazarı 6% oranında büyürken geçen yıl 13% büyüdü, şüphesiz ki bizim de Decathlon ailesi olarak sporu erişilebilir kılma konusunda pazar büyümesine etkimiz yadsınamayacak ölçüde büyük" diyor.

Anahtar Kelimeler:
Decathlon
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