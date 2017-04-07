banner100


banner197
Ana SayfaGÜNCEL

TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

07 Nisan 2017 Cuma 14:36
Bu haber 536 kez okundu

Türkiye’nin büyümeye devam ettiğine dikkat çeken Beta Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Uğur, 16 Nisan referandumunda “Evet” çıkmasıyla birlikte istikrarın süreceğine inandığını söyledi.

TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK
 Türk iş dünyasının duayen isimlerinden Beta Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Uğur, 1978'den bu yana faaliyet yürüttükleri sektörlerde üretim, ihracat ve ithalat tecrübesiyle büyümeye devam ettiklerini söyledi. Türki Cumhuriyetler, Orta Asya ülkeleri, Rusya, Güney Asya, Afrika, Ortadoğu ve Avrupa ile çalıştıklarını belirten Uğur, çay grubu başta olmak üzere Bavella Şekerleme Grubu, AVM ve inşaat sektöründe faaliyetler yürüttüklerini söyledi. BETA AVM’lerle yurt içinde ve yurt dışında ekonomiye katkı sunmaya devam ettiklerini ifade eden Uğur, Bawella markası olan çikolata, bisküvi ve şekerleme ürünleriyle 40’ın üzerinde ülkede faaliyetlerde bulunduklarını dile getirdi. Uğur, bölgesel ve küresel risklere rağmen Türkiye ekonomisinin yoluna devam ettiğinin altını çizdi. Avrupa ülkelerinin, Türkiye’ye karşı ortaya koyduğu çifte standardın yanlış olduğunu vurgulayan Uğur, iş adamları olarak bu tutumdan rahatsızlık duyduklarının söylüyor ve “Avrupa’nın bu agresif tavırları, Türkiye’nin doğru yolda olduğunu gösteriyor” dedi.

 


            EKONOMİDE İSTİKRAR SÜRMELİ

16 Nisan’da yapılacak referandum konusuna da değinen Uğur, “Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin devamında, rahmetli Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Süleyman Demirel gibi ülkenin önünü açan liderler Başkanlık sistemini savundular. Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da; Türkiye’nin daha da büyümesi ve önümüzdeki engellerin ortadan kaldırılabilmesi için sistem değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Ben de, iş adamı olarak daha istikrarlı ve daha büyük bir ekonomi için Türkiye’nin Başkanlık sistemine geçmesi gerektiği düşüncesindeyim. Daha iyi yarınlar için herkesin 16 Nisan’daki referandumda “Evet” demesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

14 yıl önce Türkiye’nin yurt dışındaki imajının çok zayıf olduğunu hatırlatan Uğur, bugün Türkiye vatandaşlarının birinci sınıf ülke insanı muamelesi görmeye başladığını savunarak sözlerini şöyle tamamladı: “Eskiden İran, Afganistan, Hindistan, Pakistan’dan farkımız yoktu ama şu anda gerek iş adamlarımızın, gerekse vatandaşlarımız dünyada itibar görüyor. Türk pasaportu taşımak değerli hale geldi. İstikrarla büyüyen Türkiye’nin yansımalarını dünyayı gezerken görebiliyoruz. 37 milyar dolar civarındaki ihracatımız bugün 200 milyar dolara çıkmış durumda.  Bu rakamlar tesadüf eseri ortaya çıkmıyor. Türkiye’nin çalışması, üretmesi, ihraç etmesi ile bütün bunlar yaşanıyor.” 
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.