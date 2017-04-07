TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Türk iş dünyasının duayen isimlerinden Beta Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Uğur, 1978'den bu yana faaliyet yürüttükleri sektörlerde üretim, ihracat ve ithalat tecrübesiyle büyümeye devam ettiklerini söyledi. Türki Cumhuriyetler, Orta Asya ülkeleri, Rusya, Güney Asya, Afrika, Ortadoğu ve Avrupa ile çalıştıklarını belirten Uğur, çay grubu başta olmak üzere Bavella Şekerleme Grubu, AVM ve inşaat sektöründe faaliyetler yürüttüklerini söyledi. BETA AVM’lerle yurt içinde ve yurt dışında ekonomiye katkı sunmaya devam ettiklerini ifade eden Uğur, Bawella markası olan çikolata, bisküvi ve şekerleme ürünleriyle 40’ın üzerinde ülkede faaliyetlerde bulunduklarını dile getirdi. Uğur, bölgesel ve küresel risklere rağmen Türkiye ekonomisinin yoluna devam ettiğinin altını çizdi. Avrupa ülkelerinin, Türkiye’ye karşı ortaya koyduğu çifte standardın yanlış olduğunu vurgulayan Uğur, iş adamları olarak bu tutumdan rahatsızlık duyduklarının söylüyor ve “Avrupa’nın bu agresif tavırları, Türkiye’nin doğru yolda olduğunu gösteriyor” dedi.







EKONOMİDE İSTİKRAR SÜRMELİ

16 Nisan’da yapılacak referandum konusuna da değinen Uğur, “Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin devamında, rahmetli Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Süleyman Demirel gibi ülkenin önünü açan liderler Başkanlık sistemini savundular. Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da; Türkiye’nin daha da büyümesi ve önümüzdeki engellerin ortadan kaldırılabilmesi için sistem değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Ben de, iş adamı olarak daha istikrarlı ve daha büyük bir ekonomi için Türkiye’nin Başkanlık sistemine geçmesi gerektiği düşüncesindeyim. Daha iyi yarınlar için herkesin 16 Nisan’daki referandumda “Evet” demesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

14 yıl önce Türkiye’nin yurt dışındaki imajının çok zayıf olduğunu hatırlatan Uğur, bugün Türkiye vatandaşlarının birinci sınıf ülke insanı muamelesi görmeye başladığını savunarak sözlerini şöyle tamamladı: “Eskiden İran, Afganistan, Hindistan, Pakistan’dan farkımız yoktu ama şu anda gerek iş adamlarımızın, gerekse vatandaşlarımız dünyada itibar görüyor. Türk pasaportu taşımak değerli hale geldi. İstikrarla büyüyen Türkiye’nin yansımalarını dünyayı gezerken görebiliyoruz. 37 milyar dolar civarındaki ihracatımız bugün 200 milyar dolara çıkmış durumda. Bu rakamlar tesadüf eseri ortaya çıkmıyor. Türkiye’nin çalışması, üretmesi, ihraç etmesi ile bütün bunlar yaşanıyor.”