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"TÜRKİYE BU SENE DAHA İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERECEK"

23 Nisan 2017 Pazar 15:22
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Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Yapacağımız reformlarla beklentileri olumlu etkileyeceğiz ve onun sayesinde Türkiye inanıyorum ki bu sene daha iyi bir performans gösterecek.” dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Bahar Toplantıları ve G20 Görüşmeleri kapsamında ABD'nin başkenti Washington’da bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Şimşek, Washington ziyaretinde Türkiye'de geçen hafta gerçekleşen halk oylamasının sık sık sorulduğunu belirterek, “Herkes Türkiye’deki referandumu merak ediyordu. Bu referandum sonucunda Türkiye’de yönetimde istikrar olacağını; artık Türkiye’nin 5 yıllık bir icraat imkanı bulacağını; hükümet krizlerinin son bulacağını; sistemin küresel formlara uygun işleyeceğini; yargının bağımsız ve tarafsız olacağını; parlamentonun daha güçlü olacağını bütün bunları kendilerine anlattık. Dolayısıyla gerçekten herkesin Türkiye’nin bu sürecini iyi anlaması için elimizden geleni yaptık.” dedi.

Üç aşağı, beş yukarı Amerika’nın bütün portföy yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirten Şimşek, "Gerçekten trilyonlarca dolar yöneten şirketlerin temsilcileriyle buluştuk. Oradan benim edindiğim izlenim, Türkiye’ye ilişkin algı olumlu. Özellikle referandumdan 'evet'in çıkmasıyla istikrarın pekişeceğine dair inancı onlar da taşıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin muhtemelen Nisan sonrasında hızlanacağını öngören Şimşek, bunda azalan belirsizlik ve risklerin yanı sıra küresel toparlanmanın önemli rol oynayacağını anlattı. 

"Yapacağımız reformlarla beklentileri olumlu etkileyeceğiz"
Şimşek, ayrıca hükümetin reform programına döneceğini belirterek, “Yapacağımız reformlarla beklentileri olumlu etkileyeceğiz ve onun sayesinde Türkiye inanıyorum ki bu sene daha iyi bir performans gösterecek.” dedi. 

Enflasyonun mutlaka ve mutlaka tekrar tek haneye düşmesi gerektiğini dile getiren Şimşek, şöyle devam etti:

"Türkiye için çift haneli enflasyon asla kabullenmeyeceğimiz, doğru bulmadığımız ve Türkiye’nin uzun vadeli refahı açısından tehlike arz eden bir durum.”

Şimşek, dünya ekonomisinde bir hızlanma olduğunu belirterek, "İlk defa sekiz yıldır, hatta daha fazla bir süredir, küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü değil, yukarı revize edildi. Bu, çok anlamlı, çok önemli bir adım. Dolayısıyla küresel büyüme ilişkin beklentiler olumlu.” şeklinde konuştu.

Anadolu Haber Ajansı
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