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"Türkiye-ABD ikili ilişkileri normalleşmeli"

10 Ekim 2017 Salı 10:16
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YASED Başkanı Ahmet Erdem, uluslararası doğrudan yatırımcı şirketlerin, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi ve ikili ilişkilerin kısa süre içinde normale dönmesi beklentisinde olduğunu söyledi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği – YASED Başkanı Ahmet Erdem, Türkiye ile ABD’nin vize başvurularını karşılıklı olarak askıya almasının ardından yayınladığı yazılı açıklamasında, “Uluslararası doğrudan yatırımcı şirketler, ülke sınırlarını aşan kalıcı yatırımlarla ülkelerin, halkların birbirleriyle yakınlaşmasına, daha güçlü ilişkiler kurmasına ve işbirliği fırsatlarının artmasına katkı sağlamaktadır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
 
“ABD ve Türkiye merkezli uluslararası şirketler, Türkiye ile ABD gibi iki önemli ekonomik gücün ve NATO müttefikinin işbirliğinin ve iyi ilişkilerinin gelişmesini istemekte ve yapmış oldukları yatırımlarla da bu ortaklığa katkı sağlamaktadır. YASED olarak, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi ve ikili ilişkilerin kısa süre içinde normale dönmesi beklentisindeyiz. İki müttefik ülkenin bu sorunları aşabileceğine inanıyoruz”.




 
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