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Turkish Airlines Open Golf Turnuvası’na bir destek de OPET’ten….

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:03
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Akaryakıt dağıtım sektörünün dinamik ve yenilikçi markası OPET, spora olan desteğini sürdürüyor. OPET’in sponsorları arasında yer aldığı Turkish Airlines Open Golf Turnuvası, 5’inci kez Antalya’da düzenleniyor. 2-5 Kasım tarihleri arasında Regnum Carya Golf & Spa Resort ev sahipliğinde yapılacak olan turnuva dünyaca ünlü golfçüleri ağırlayacak.

Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na bir destek de OPET'ten….
Türk sporunun gelişimi ve uluslararası alandaki başarıları için spora olan desteğini devam ettiren OPET, 2-5 Kasım tarihleri arasında Regnum Carya Golf & Spa Resort’ta düzenlenecek olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası’nın sponsorları arasında yer alıyor. Turkish Airlines Open Golf Turnuvası’nın en önemli ayaklarından biri bu yıl Belek’te oynanacak. Uluslararası spor gündeminin kalbinin Belek’te atacağı Turkish Airlines Open Golf Turnuvası kapsamında golfün dünyaca ünlü isimleri sahada mücadele edecek. Geçtiğimiz yıl Rio’da düzenlenen Yaz Olimpiyatları‘na ilk kez dahil edilen golf sporunun ilk Olimpiyat Şampiyonu Justin Rose’un da katılacağı seride, Henrik Stenson ve Matt Kuchar gibi dünyaca ünlü golfçüler yer alacak.

Turnuvanın basın toplantısında konuşan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk, “ Bu yıl turnuvanın sponsorları arasında bulunan ve 11 yıldan bu yana üst üste müşteri memnuniyetinde lider olan OPET, yeni ürün ve hizmetleri, hızla gelişen istasyon ağı ve sosyal sorumluluk yaklaşımıyla fark yaratan bir markadır. Golf sporuna verdiği desteğin yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşması gereği Milli Takımların resmi sponsoru ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun da enerji sponsoru olarak destek vermeye devam etmektedir. Ayrıca dünyanın en geniş katılımlı şirketler arası golf turnuvası olarak bilinen World Corporate Golf Challenge – WCGC (Dünya Kurumsal Golf Turnuvası) yine 3 yıldır OPET sponsorluğunda düzenlenmektedir. Bugün burada bulunma sebebimiz olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası ise Avrupa’nın en önemli golf organizasyonlarından biri. Turnuvanın burada düzenlenmesi ülkemiz için de çok önemli bir fırsat“ dedi.


Öztürk, “Türkiye’de akaryakıt dağıtım sektöründe yeni ürün ve hizmetleri, hızla gelişen istasyon ağı ve sosyal sorumluluk yaklaşımıyla fark yaratan OPET olarak, her zaman sporu ve kültür-sanatı destekliyoruz. Turnuvanın düzenlendiği Regnum Carya Golf Kulübümüz ise, Avrupa’da ilk 100 saha içinde 2. sırada yer alıyor ve Avrupa’nın 18 delikli, aydınlatmalı ilk ve tek sahası. Sizleri OPET’in ve Regnum‘un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak selamlıyor, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
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