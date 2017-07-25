TÜRKERLER VEPSAŞ ve VEDAŞ bu yıl da Türkiye’nin en büyükleri arasına girdi

2016 yılı net satış rakamlarına göre sıralamanın yapıldığı listede Türkiye ekonomisine yön veren gruplar arasında yer alan Türkerler Holding’in iki iştiraki de yer aldı. Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ve Türkerler Van Gölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TÜRKERLER VEPSAŞ) bu yıl da en büyükler listesinde üst sıralara tırmandı.

Geçtiğimiz yıl listede 233'üncü sırada yer alan Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş., 2016 yılında gerçekleştirdiği net satışla 35 sıra birden yükselip 198’inci sıraya çıktı. VEDAŞ da Fortune 500 listesinde, sahip olduğu Öz Kaynak Tutarı ve toplam aktifle 253’üncü, Faiz-Vergi öncesi kârla da 77’nci oldu.

Türkerler Holding’in listedeki ikinci iştiraki Türkerler Van Gölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. ise 2016 yılındaki net satışlarıyla 442’nci sıradan 426’ncı sıraya yükseldi. Türkerler Van Gölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. Fortune 500 listesinde Öz Kaynak bakımından 196’ncı; aktif bakımından 346’ncı; faiz-vergi öncesi kâr bakımından 280’inci sırada yer aldı.

Türker: “En büyük gücümüz uzman kadromuz”

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Grup Başkanı Kaan Türker, “Türkiye’nin en büyük 500 firması arasında olmaktan gurur duyuyoruz. Enerji sektörünün lider firmaları arasında olma yolunda hızla ve kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi. Türker, “Faaliyetlerimizdeki en büyük gücü uzman kadromuz, mesleki tecrübemiz ve finansal kabiliyetimizden alıyoruz. Küresel ortamda rekabet edebilecek kapasitedeki teknik ve idari kadrolarımıza olan inancım tamdır. Şundan eminim ki, Türk insanının girişimci ruhuyla, her türlü zorluğu aşarak bütün projeleri başarıyla tamamlayabilecek nitelikteyiz” diye konuştu.

“600 bin aboneye en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz”

2016 yılı sonu itibariyle yaklaşık olarak 4 Milyar kwh’lik enerji dağıtımını gerçekleştirdiklerini kaydeden Türkerler Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Grup Başkanı Kaan Türker, “Görev ve sorumluluk bölgemizdeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerindeki yaklaşık 600 bin aboneye her zaman en iyi hizmeti verme uğraşı içindeyiz. Yakaladığımız başarıyı yükseğe taşımak için aynı kararlılıkla çok daha güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türker şöyle devam etti:

"Kamu döneminde bölgeye yılda 26 milyon TL yatırım yapılırken, biz kamu döneminde yapılan yatırım miktarının yaklaşık üç katına denk gelen 72 milyon TL yatırım yapıyoruz. Sadece 2017 yılında 200 milyon TL yatırım yapmayı öngörüyoruz. Dolayısıyla bu yatırımlarla hem enerji kalitesini arttırırken hem de tedarik sürekliliğini sağlamayı ve enerji alt yapısının sorunlarının çözülmesi noktasında bölgeyi daha iyiye, daha güzele doğru ulaştırmayı hedefliyoruz. Kaçak elektrik konusunda büyük mesafe aldık. Daha önce yüzde 70 civarında olan kaçak elektrik kullanımı oranı, 2016 yılı sonunda yüzde 56.4 oranına düştü. Yani yaklaşık 14 puanlık azalma oldu. Bu azalma sayesinde yıllık 546 milyon kWh civarında elektrik enerjisinin heba olmasına mani olduk. Bu tüketim neredeyse 160 MW gücündeki bir HES’in yıllık üretimine denk gelmektedir. Diğer bir deyişle ülkemize 160 MW gücünde bir HES hediye ettik. Bütün yatırımlarımızı vatandaştan topladığımız elektrik paraları vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Belirtmek gerekir ki; lisans bölgemize yapacağımız ve yapmakta olduğumuz yatırımlar için devletten ayrıca para almıyoruz. Bu nedenle vatandaşların yatırdığı elektrik paraları yine bu bölgeye yatırım olarak ülke ekonomisine ise katkı olarak geri dönmektedir. “