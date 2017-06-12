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Turkcell’den Plantronics ile ses getiren kampanya

12 Haziran 2017 Pazartesi 14:24
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Turkcell, dünyanın önde gelen kulaklık markası Plantronics ile kulakların pasını silecek yeni bir kampanya başlattı. Plantronics’in yeni BackBeat 505 model kulaklıklarına peşin fiyatına 36 aya varan taksit imkanıyla sahip olabileceğiniz kampanya ile kulaklığınızı yenilemenin tam zamanı.

Turkcell'den Plantronics ile ses getiren kampanya
Turkcell ve Plantronics, müzik tutkunlarını yepyeni bir kampanya ile yüksek ses teknolojisinde buluşturuyor.  Yazın enerjisini hissedeceğiniz kampanya ile Plantronics BackBeat 505 kulaklıkları, Turkcell bayilerinden 36 ay taksitle satın alabileceksiniz. Avantajlı ödeme seçenekleri olan ve Turkcell mağazalarında yerini alan BackBeat 505 serisi özellikle renk seçenekleriyle yazın enerjisini yansıtıyor.

Gerçekleşen kampanya ile Plantronics’in yeni kablosuz kulaklık modeli BackBeat 505 modeli, peşin fiyatına 12 taksit ile 499 TL’den satışa sunuluyor.

Bluetooth özelliği ile kablo karmaşasını ortadan kaldıran BackBeat 505, Plantronics’in en yeni gözdesi. BackBeat 505, 18 saate varan kullanım süresi, renkli şık dizaynı, ergonomik kullanımı ve ses kalitesiyle müzik tutkunlarına hitap ediyor. Üzerindeki mikrofon sayesinde çağrıları da yanıtlayabileceğiniz BackBeat 505, tasarımında da genç bir duruş sergiliyor.
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