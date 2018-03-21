Turkcell ve Huawei iş birliği

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Ercan Uluslararası Havalimanı’nda, bina içi mobil hizmetlerini Huawei’nin radyo kapsama çözümü olan LampSite ile modernize etti. Huawei LampSite, ofis binaları, ulaşım terminalleri ve yarı kapalı stadyum gibi büyük ve orta büyüklükteki alanların iç mekanlarında birçok radyo teknolojisini destekleyebilen bir kapsama sağlayabiliyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri de bu hizmet sayesinde, havalimanında en iyi mobil servisten yararlanabilecek.



Dijital dönüşümde yeni bir adım

Dünya genelinde toplam mobil genişbant trafiğinin yüzde 70’ini bina içlerinde bulunan kullanıcılar oluşturuyor. Geleneksel dağıtılmış anten sistemleri ile artan trafiği yönetmek gittikçe zorlaşıyor. LampSite çözümü bu alandaki ihtiyaca cevap veriyor.

Kuzey Kıbrıs Uluslararası Ercan Havaalanı’nda yapılan çalışmayla, Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu teknoloji abonelerinin hizmetine sundu. LampSite’ın kolay ve hızlı kurulumunun yanısıra, bina içi kapsamada kapasite artırımının sadece yazılım üzerinden esnek bir şekilde yapılabilmesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bu çözümü tercih etmesinde etkili oldu.Bina içi mobil geniş bant servisini sağlamada en yenilikçi uygulama olarak dikkat çeken LampSite’ın aynı zamanda 4.5G uyumlu olması, uzun vadeli avantaj yaratıyor.

LampSite, mobil iletişim trafiğini esnek çözümlerle güçlendirmenin yanında, bina içi navigasyon, konum tabanlı reklamcılık gibi dijital servislere de altyapı sunarak, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital dönüşümü için yeni fırsatlar yaratacak.



‘İlk’ler Kuzey Kıbrıs’ta hayata geçiyor

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Kuzey Kıbrıs bizim için dünyaya örnek olacak uygulamaları ilk kez müşterimizin beğenisine sunduğumuz, özel bir pazar. Geçtiğimiz yıllarda burada yaptığımız 4.5G testleri ve 1,5 yıl önce dijital markamız lifecell’ı ilk defa burada kullanıcılarla buluşturmamız, bu pazarın potansiyeline duyduğumuz inancın bir göstergesi.

Gittikçe genişleyen dijital ürün yelpazemizi, en inovatif çözümlerle güçlendirdiğimiz ve her daim yeni nesil teknolojilere hazır tuttuğumuz altyapımızla destekliyoruz. Yılda 4 milyon yolcuya hizmet veren Ercan Havalimanı’nda, Huawei ile beraber hayata geçirdiğimiz LampSite teknolojisi, dijital dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermede Kuzey Kıbrıs Turkcell’i daha da ileri taşıyacak. 4.5G ile uyumlu bu teknoloji sayesinde, uzun vadede de, müşterilerimizin artan ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebileceğiz.”



Huawei Türkiye Turkcell Müşteri Grubu Yöneticisi Zhang Xiaolong ise, “Huawei olarak dünyanın en yenilikçi mobil teknolojilerini geliştirerek ‘daha bağlantılı bir dünya’ vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda mobil operatörler ve iş ortaklarımızla yaptığımız işbirlikleri bizim için sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak adına çok önemli. Turkcell ile olan işbirliğimizi Türkiye sınırları dışına taşıyarak, Kuzey Kıbrıs’ın en önemli giriş kapış olan Ercan Havalimanı’nda sorunsuz ve kesintisiz bir iletişim altyapısı kurmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.