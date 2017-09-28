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Türk ve Azerbaycanlı yayıncılar Bakü'de buluştu

28 Eylül 2017 Perşembe 17:24
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 1. Türkiye-Azerbaycan Yayıncılık Çalıştayı başladı.

Türk ve Azerbaycanlı yayıncılar Bakü'de buluştu

BAKÜ (AA) - 
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin düzenlediği çalıştayın açılış toplantısına  5. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı'na katılmak için Azerbaycan'a gelen Türk ve Azerbaycanlı yayıncılar katıldı. 

Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu, fakat edebiyat ve sanat alanındaki ilişkilerin derinlik kazanmadığını söyledi.

Sanat ve edebiyat alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinde geç kaldıklarını ve çok çalışmaları gerektiğini belirten Çiftçi, "Bir millet, iki devletin gerçekten bir olabilmesi için birbirini derinlemesine tanıması lazım. Bu konuda kültür ve sanat camiası olarak yeteri kadar aktif değiliz." dedi. 

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfur Esen, bugün Türk ve Azerbaycanlı yayıncılar arasında bir köprü kurulduğunu belirtti. 

Uluslararası fuarlarda herkesin inandığı ve doğru bulduğu kendi edebiyatını başkalarına ulaştırmak için karıncalardan daha fazla çalıştığını ifade eden Esen, "Biz ise elimizde altın oturmuş bekliyoruz. Elimizdeki altının altın olduğunu söylememiz, çamurun içinden çıkarmamız, küllerini üfürmemiz lazım. Kıvılcımı çaktık inşallah bu ateşe dönüşecek." şeklinde konuştu. 

Üç gün devam edecek çalıştay kapsamında, "Türkiye ve Azerbaycan arasında yayıncılıkta işbirliğinin somut imkanları", "Kamu yayıncılığı, dijital yayıncılık ve korsan yayıncılıkla mücadele", "Telif haklarının korunmasında yeni hukuksal gelişmeler" konulu yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek. 


Anadolu Haber Ajansı
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