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Türk Telekom'dan iddialara yanıt

03 Ekim 2017 Salı 14:40
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Son günlerde medyada yer alan haberlere Türk Telekom'dan cevap geldi.

Türk Telekom'dan iddialara yanıt
Türk Telekom, son günlerde medyada yer alan haberlere yazılı olarak cevap verdi. 
Şirketten yapılan açıklamada üst yönetimde bir belirsizlik yaşandığına ilişkin kasıtlı ve yanlı haberlerin yer aldığı belirtildi.
Kimi basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlerin aksine, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany'nin "şirketin yönetim kurulu başkanı olmadığı"na vurgu yapılan açıklamada, Türk Telekom’da üst düzey yönetici olduğu ve şirkete CEO olacağı iddia edilen Ünal Önal adında bir şahsın kurumda çalışmadığı aktarıldı.

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde;
"Türk Telekom’un hissedarlarının borçlarını ödeyememe durumunda izlenecek prosedür, şirketin kamuya açık esas sözleşmesinde bellidir. Bunun dışında şirketin üst yönetiminde bir belirsizlik olacağına ilişkin kasıtlı haberler ciddiyetsizdir, kötü niyetlidir. Türk Telekom’un geçen yıl yapılanan üst yönetimi tam kadro görevinin başındadır. Türk Telekom CEO’su Dr.

Paul Doany, göreve başladığı Eylül 2016’dan bu yana Türk Telekom ve hissedarı OTAŞ arasındaki ilişkileri başarıyla yürütüyor. Yönetim kurulundaki herhangi bir değişikliğin Türk Telekom’un faaliyetleri üzerinde bir etkisi olmadığı ilgili kurumlara ifade edilmiştir. Türk Telekom’un hissedarı OTAŞ’ın borçlarının şirketin faaliyetlerine herhangi bir etkisi olmadığı daha önce Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan’ın açıklamaları ile kamuoyuyla paylaşılmıştır. Başbakanımız 25/09/2017 tarihinde Türk Telekom ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sahiplik ayrı bir konu, şirketin iç çalışması ayrı.

Türk Telekom iyi gidiyor. Göstergeleri de iyi. O ortaklıktan kaynaklanan sıkıntılardan kurtuldu. Niye? Biz yönetimi değiştirdik” ifadelerine yer vermişti. Ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standart & Poor’s (S&P) ve Fitch de Türk Telekom’a ilişkin değerlendirmelerinde, OTAŞ’ın borcunun şirketin faaliyetlerine etki etmediğinin altını çizmişlerdir. Bütün bu açıklamalar ve değerlendirmelere rağmen Türk Telekom’un üst yönetiminde bir belirsizlik varmış algısı yaratmaya yönelik haberler gerçekleri yansıtmamaktadır."
 
Basın Bülteni
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