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TÜRK TELEKOM’DAN 2500 KİŞİLİK DEV İSTİHDAM ATAĞI

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom ile İŞKUR arasında İşe Alım Protokol Sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme ile 34.502 çalışanıyla sektöründe en büyük istihdamı sağlayan ve yine sektöründe sendikalaşmayı benimsemiş tek şirket olan Türk Telekom, 2.500 tekniker alımı yapacak.

TÜRK TELEKOM’DAN 2500 KİŞİLİK DEV İSTİHDAM ATAĞI

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom ile İŞKUR arasında İşe Alım Protokol Sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme ile 34.502 çalışanıyla sektöründe en büyük istihdamı sağlayan ve yine sektöründe sendikalaşmayı benimsemiş tek şirket olan Türk Telekom, 2.500 tekniker alımı yapacak.

26 Mart 2018 Pazartesi 14:00
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TÜRK TELEKOM’DAN 2500 KİŞİLİK DEV İSTİHDAM ATAĞI

Türk Telekom, bu istihdam atağı ile hem müşterilerine daha kaliteli hizmet sağlayacak hem de ülkemizin yetiştirmiş olduğu kalifiye teknikerlere sendikalı olma imkanı, güvenli bir iş ortamı ve cazip şartlar sunacak.

İmza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Bugün İŞKUR ile imzaladığımız protokolle beraber Türk Telekom bünyesine 2.500 nitelikli tekniker alacağımızın müjdesini sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu sayede, umut ediyoruz ki vatandaşımıza ve kurumlarımıza çok daha kaliteli bir hizmet deneyimi sağlayacağız. Türk Telekom olarak ülkemize katkı sağlamaya, istihdam yaratarak sürdürülebilir kalkınma modelleri oluşturmaya ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.
 

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojiler şirketi Türk Telekom ve İŞKUR arasındaki işbirliği protokolü Ankara’da düzenlenen törenle imzalandı. 2.500 teknikerin Türk Telekom tarafından işe alımını kapsayan imza törenine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı.


Doany: “Telekom sektöründe en büyük istihdamı sağlayan şirketiz”

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, imza töreninde yaptığı konuşmada, tüm dünya işsizlikle nasıl mücadele edileceği konusunda büyük tartışmalar içerisindeyken Türk Telekom ve İŞKUR olarak güçlerini birleştirdiklerini ve ülkemizin istihdamına önemli bir katkı sunduklarını ifade etti. Türk Telekom’un, Türkiye’nin stratejik öneme sahip lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olduğunu belirten Doany, “2005’ten bu yana 30,7 milyar TL yatırım yapan Türk Telekom, 34.502 çalışanıyla da telekom sektöründe en büyük istihdamı sağlayan şirkettir” dedi.


Türk Telekom olarak 41,7 milyon aboneye hizmet vermenin gurur ve sorumluluğunu taşıdıklarının altını çizen Doany, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin en büyük şirketlerine hizmet sunuyor, ülkemizin kalkınması için en yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerini vatandaşlarımızla ve kurumlarla buluşturuyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla, 2017’de müşteri deneyimini mükemmelliğe taşıma yolculuğu olarak tanımladığımız EMPATİ programını başlattık. Amacımız, her bölge, saha ve iş biriminin müşterilerimize çok daha kaliteli hizmet sunabilmesini sağlamak ve Türk Telekom’un ürün ve servislerinden ülkemizde çok daha fazla insanımızın faydalanmasına imkân tanımak. Bugün İŞKUR ile imzaladığımız protokolle beraber Türk Telekom bünyesine 2.500 nitelikli tekniker alacağımızın müjdesini sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.”


Önümüzdeki 5 aylık dönemde belli kriterlere sahip 2.500 teknikeri Türkiye’nin dört bir yanında işe alacaklarını vurgulayan Doany, “Bu sayede, umut ediyoruz ki vatandaşımıza ve kurumlarımıza çok daha kaliteli bir hizmet deneyimi sağlayacağız. Türk Telekom olarak ülkemize katkı sağlamaya, istihdam yaratarak sürdürülebilir kalkınma modelleri oluşturmaya ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojiler şirketi Türk Telekom ve İŞKUR arasındaki işbirliği protokolü Ankara’da düzenlenen törenle imzalandı. 2.500 teknikerin Türk Telekom tarafından işe alımını kapsayan imza törenine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı.


Doany: “Telekom sektöründe en büyük istihdamı sağlayan şirketiz”

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, imza töreninde yaptığı konuşmada, tüm dünya işsizlikle nasıl mücadele edileceği konusunda büyük tartışmalar içerisindeyken Türk Telekom ve İŞKUR olarak güçlerini birleştirdiklerini ve ülkemizin istihdamına önemli bir katkı sunduklarını ifade etti. Türk Telekom’un, Türkiye’nin stratejik öneme sahip lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olduğunu belirten Doany, “2005’ten bu yana 30,7 milyar TL yatırım yapan Türk Telekom, 34.502 çalışanıyla da telekom sektöründe en büyük istihdamı sağlayan şirkettir” dedi.


Türk Telekom olarak 41,7 milyon aboneye hizmet vermenin gurur ve sorumluluğunu taşıdıklarının altını çizen Doany, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin en büyük şirketlerine hizmet sunuyor, ülkemizin kalkınması için en yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerini vatandaşlarımızla ve kurumlarla buluşturuyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla, 2017’de müşteri deneyimini mükemmelliğe taşıma yolculuğu olarak tanımladığımız EMPATİ programını başlattık. Amacımız, her bölge, saha ve iş biriminin müşterilerimize çok daha kaliteli hizmet sunabilmesini sağlamak ve Türk Telekom’un ürün ve servislerinden ülkemizde çok daha fazla insanımızın faydalanmasına imkân tanımak. Bugün İŞKUR ile imzaladığımız protokolle beraber Türk Telekom bünyesine 2.500 nitelikli tekniker alacağımızın müjdesini sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.”


Önümüzdeki 5 aylık dönemde belli kriterlere sahip 2.500 teknikeri Türkiye’nin dört bir yanında işe alacaklarını vurgulayan Doany, “Bu sayede, umut ediyoruz ki vatandaşımıza ve kurumlarımıza çok daha kaliteli bir hizmet deneyimi sağlayacağız. Türk Telekom olarak ülkemize katkı sağlamaya, istihdam yaratarak sürdürülebilir kalkınma modelleri oluşturmaya ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 26.03.2018 14:03
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