banner181

banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Türk Telekom'dan 15 Temmuz şehitleri anısına "Şehitler Çınarı"

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:58
Bu haber 451 kez okundu

Şirket, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 250 demokrasi şehidi anısına, 81 ilden toprak getirerek Acıbadem Muhtarlığı bahçesine Şehitler Çınarı dikti

Türk Telekom'dan 15 Temmuz şehitleri anısına
İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi şehit olanlar anısına 81 ilden toprak getirerek Acıbadem Muhtarlığı bahçesine Şehitler Çınarı dikti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, muhtarlık bahçesinde gerçekleştirilen törene Türk Telekom yetkilileri ve 15 Temmuz gecesi darbecilerin silahından çıkan kurşunlarla şehit edilen Acıbadem Mahallesi Muhtarı Muhtar Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş ve çocukları katıldı. 

Törende konuşan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, dikilecek çınarla, 15 Temmuz kahramanlığının gelecek kuşaklara anlatılmak istediğini bildirdi.

Kutlu, "Gelecek nesillere bizim yaşadıklarımızı anlatmak adına bu çınarı bugün burada sizlerin huzurunda şehitlerimizle beraber dikeceğiz ve bu inşallah geleceğe taşınacak, yüzyıllar boyunca buradaki mücadele dilden dile aktarılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit muhtarın eşi Rahşan Sertbaş, "Onların sayesinde ayaktayız. Buraya gelmem bile çok zor, bakamıyorum çok kötü oldum, çok duygulandım. 81 ilden gelen bu topraklarla onun ruhu yaşatılıyor."  ifadelerini kullandı. Sertbaş'ın zaman zaman duygulandığı görüldü. 

Türk Telekom şehidi Şirin Diril'in ağabeyi Abdullah Diril, kardeşinin acısının hala taze olduğunu belirterek, "Gurur duyuyoruz kendisi ile bize böyle bir şeref yaşattığı için. Bu bayrağın üzerinde bir damla da bizim kanımız var. Bu hainler bilsinler ki biz her zaman canlıyız bu vatana bir zarar veremeyecekler." şeklinde konuştu.

Şehit Murat Mertel'in babası Abdulhadi Mertel ise yaşadıkları acıyla birlikte gururlu olduklarını kaydederek, tekrar böyle bir olay yaşansa yine koşacaklarını anlattı.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.