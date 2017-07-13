Türk Telekom'dan 15 Temmuz şehitleri anısına "Şehitler Çınarı"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi şehit olanlar anısına 81 ilden toprak getirerek Acıbadem Muhtarlığı bahçesine Şehitler Çınarı dikti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, muhtarlık bahçesinde gerçekleştirilen törene Türk Telekom yetkilileri ve 15 Temmuz gecesi darbecilerin silahından çıkan kurşunlarla şehit edilen Acıbadem Mahallesi Muhtarı Muhtar Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş ve çocukları katıldı.

Törende konuşan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, dikilecek çınarla, 15 Temmuz kahramanlığının gelecek kuşaklara anlatılmak istediğini bildirdi.

Kutlu, "Gelecek nesillere bizim yaşadıklarımızı anlatmak adına bu çınarı bugün burada sizlerin huzurunda şehitlerimizle beraber dikeceğiz ve bu inşallah geleceğe taşınacak, yüzyıllar boyunca buradaki mücadele dilden dile aktarılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit muhtarın eşi Rahşan Sertbaş, "Onların sayesinde ayaktayız. Buraya gelmem bile çok zor, bakamıyorum çok kötü oldum, çok duygulandım. 81 ilden gelen bu topraklarla onun ruhu yaşatılıyor." ifadelerini kullandı. Sertbaş'ın zaman zaman duygulandığı görüldü.

Türk Telekom şehidi Şirin Diril'in ağabeyi Abdullah Diril, kardeşinin acısının hala taze olduğunu belirterek, "Gurur duyuyoruz kendisi ile bize böyle bir şeref yaşattığı için. Bu bayrağın üzerinde bir damla da bizim kanımız var. Bu hainler bilsinler ki biz her zaman canlıyız bu vatana bir zarar veremeyecekler." şeklinde konuştu.

Şehit Murat Mertel'in babası Abdulhadi Mertel ise yaşadıkları acıyla birlikte gururlu olduklarını kaydederek, tekrar böyle bir olay yaşansa yine koşacaklarını anlattı.

Anadolu Haber Ajansı