TÜRK TELEKOM VE GE DİJİTAL’DEN DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN DEV BİR ADIM

Türkiye’nin 500 büyük şirketinin tamamına bilgi ve iletişim hizmetleri sunan Türk Telekom, dijital endüstriyel lider General Electric ile Türkiye’de sanayide dijital dönüşümü hızlandırmak ve ‘Endüstri 4.0’ devrimi kapsamında Endüstriyel Nesnelerin İnterneti ile gelen fırsatları Türk Sanayiine sunmak için yeni bir işbirliği başlattı. Türk Telekom-GE Dijital arasında imzalanan ‘Sanayi Şirketlerinin Dijital Dönüşümü’ işbirliği anlaşması ile başta ‘500 Büyük’ olmak üzere Türkiye’deki sanayi şirketlerine dijital dönüşüm danışmanlık hizmeti sunulacak.

Türk Telekom ve GE Dijital, şirketlerin dijitalleşme seviyelerini tespit etmek ve dijital dönüşümleri için en kısa sürede en yüksek değeri sağlayabilecekleri stratejileri ve yol haritalarını belirleyebilecekleri gelişmiş teknolojik çözümler sunmak üzere ortak servisler sağlayacak.

Dijital dönüşümün ilk adımı olan detaylı bir planın ortaya konulması oldukça büyük önem taşıyor. Detaylı planın oluşturulması sonrasında sanayi şirketlerine GE Dijital’in Akıllı Fabrika, Varlık Performans Yönetimi ve Veri Bilimi çözümleri ile Türk Telekom’un altyapı, mobilite, veri merkezi ve bulut servisleri sunulabilecek. GE Dijital ve Türk Telekom, Türkiye’deki endüstrilerin rekabetçiliğini Endüstriyel Nesnelerin İnterneti çözümleriyle artırmak ve dönüşüm için bilinen en iyi metodları paylaşmak amacıyla bu işbirliğini gerçekleştiriyorlar.

Şirketler rekabette öne geçecek

GE Dijital desteğiyle Türk Telekom markası altında sunulacak olan dijital dönüşüm hizmetleri ile, şirketlerin üretim süreçlerinde performans ve verimlilik artışı sağlaması hedefleniyor. Dijital dönüşüm süreçlerini tamamlayan şirketler; artan verimlilik, daha az plansız duruş ve düşen maliyetler ile rekabete karşı avantajlar kazanabilecek. Kapsamlı çözüm portföyü varlık performans yönetimi, arıza bakımı operasyonları yönetimi, öngörülebilir bakım çalışmaları, üretim değerlendirmesi ve planlaması gibi geniş alanlarda önemli yetenekler ve gerçek zamanlı veri işleme ve izleme becerisi getiriyor.

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, dijital endüstriyel devrimin zamanında yakalanmasının ülke kalkınmasında büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Türk Telekom olarak sunduğumuz kurumsal çözümlerle 500 büyük şirketin tamamı başta olmak üzere, büyük küçük milyonlarca şirketin önemli bir iş ortağı konumundayız. Alanında dünyanın en önemli kurumlarından biri olan GE Dijital ile başlattığımız dijital dönüşüm işbirliğimiz ile bu kez şirketlere 4. Sanayi devrimini yakalama sürecinde önemli fırsatlar sunacağız. GE Dijital ile birlikte şirketlerin dijitalleşme karnesini belirleyip, şirketlere dijital sanayi devrimiyle birlikte artık iş dünyasının bir parçası haline gelen dijital çözümleri sağlayacağız” dedi.

GE Dijital Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Ali Saleh ise şöyle devam etti: “Türk Telekom ile iş ortaklığımız; işbirliğin gücünü gösteren çok önemli bir örnek. Nesnelerin İnternetinin tüketici alanındaki liderlerinden olan Türk Telekom, Türkiye’deki müşterileriyle ilgili önemli bir bilgi birikimini getiriyor. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti alanının öncülerinden olan GE Dijital ise dijital dönüşümün endüstriye

dokunan tarafındaki uzmanlığını getiriyor. İki şirket birlikte, ülkenin kritik öneme sahip altyapılarının dijital dönüşümünü destekleyebilir ve ekonomik kalkınmanın çarklarını dijital bir geleceğe taşıyabiliriz.”

Basın Bülteni