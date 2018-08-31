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Türk Telekom, Uluslararası Video Ödülleri’ne damga vurdu

Türk Telekom uluslararası alanda kazandığı başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Türk Telekom, bu yıl ilk kez başvurduğu Uluslararası Video Ödülleri (Videographer Awards) yarışmasında, 5 projesi ile ödüle layık görüldü.

Türk Telekom, Uluslararası Video Ödülleri’ne damga vurdu

Türk Telekom uluslararası alanda kazandığı başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Türk Telekom, bu yıl ilk kez başvurduğu Uluslararası Video Ödülleri (Videographer Awards) yarışmasında, 5 projesi ile ödüle layık görüldü.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:34
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Türk Telekom, Uluslararası Video Ödülleri’ne damga vurdu

Dünyanın en prestijli video ödüllerinden biri olan Uluslararası Video Ödülleri (Videographer Awards) yarışmasında, Türk Telekom 7 ödül birden kazanarak bu yıl ilk kez katıldığı yarışmaya damgasını vurdu. Yarışmada, 100 üzerinden 90 ve üzeri puan alanlar ‘Mükemmeliyet’, 80-89 arası puan alanlar ‘Özel’ ödülü almaya hak kazanırken, Türk Telekom 5 projesi ile Mükemmeliyet ödülü,2 projesi ile de Özel ödülün sahibi oldu.

Beytüşşebap'ta askerlik yapan oğluna ulaşamayan annenin, oğluyla uydu telefonu aracılığıyla buluşturulmasını anlatan Beytüşşebap Filmi, rakip takımları tutan iki çocuğun yakın arkadaşlık hikâyesini içten bir şekilde izleyicilere aktaran Çocuklar Renkleri Bizim Gibi Görmezler Filmi, spor geçmişi olmayan bir gencin kendine uygun spor dalını bulmasını anlatan Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri Filmi, yine yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak İnternetle Hayat Kolay eğitimi sayesinde Anadolu’daki kadınların başarılarını konu alan İnternetle Hayat Kolay Filmi ve toplumsal hayata değer katmayı ve eşitsizliklerin azaltılmasını amaçlayan Türkiye’ye Değer Filmi Mükemmeliyet ödülüne layık görüldü.

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda kazandığı şampiyonlukların anlatıldığı film ve Türk Telekom PİLOT Filmi ise Özel ödülü kazandı.

Birçok şirket tarafından üretilen yaratıcı dijital/video çalışmalarıyla yoğun katılım alan Uluslararası Video Ödülleri’ne bu yıl bin 500’e yakın başvuru gerçekleşti.

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