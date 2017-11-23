Türk Telekom denizaltından fiber optik kabloyla iki yakayı birleştirdi

Üç ayda tamamlanan proje sonunda ana karayla bağlantı hızı ve kapasitesi artırılan Gökçeada’da ikamet eden Türk Telekom evde internet ve mobil abonelerinin hizmet kalitesi daha da artıracak. Evde internet abonelerinin dosya yükleme ve indirme hızları daha da iyileşirken, mobil Türk Telekom aboneleri ise çok daha iyi 4.5G deneyimi yaşayacaklar.

Dünyanın en önemli ve yüksek kapasiteli denizaltı veri hatlarından birini inşa eden SEA-ME-WE-5 konsorsiyumuna üye ilk ve tek Türk şirket olan ve 17 ülkenin denizaltından fiberle bağlanmasına önayak olan Türk Telekom deniz altı fiber uzmanlığını bu kez de Gökçeada halkının hizmetine sundu. Nüfusu yaz aylarında bir milyonun üzerine çıkan Türkiye’nin en büyük adası olan Gökçeada’da abonelerine en iyi hizmeti veren Türk Telekom, hem evde internet hem de mobil abonelerinin yaşam kalitesini artırmak vizyonuyla bu kapsamdaki çalışmalarına devam ediyor.

Türk Telekom fiberdeki başarısıyla Guinness rekorlar kitabına girmişti

Türk Telekom 40.5 milyon abonesi ve ülkenin en ücra köşelerine kadar götürdüğü teknoloji yatırımları ile Türkiye’nin açık ara lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak çalışıyor. Türkiye’nin 81 ilinde toplam 246 bin kilometrelik fiber altyapıya sahip olan Türk Telekom fiber altyapıdaki başarısını, bir tek çift fiber kablo bağlantısı üzerinden saniyede 8 Terabit veri aktarımı rekoruyla tescilleyerek Guinness rekorlar kitabına girmişti.Basın Bülteni