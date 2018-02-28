Türk Telekom'dan Türkiye’ye yatırıma devam

Dr. Doany, 2018’e de oldukça sağlam hedeflerle başladıklarını belirterek şöyle konuştu: “Türk Telekom olarak, 2017’de çok başarılı sonuçlar elde ettik ve bu sonuçlardan aldığımız güçle 2018 için gelirlerde yaklaşık yüzde 11, FAVÖK’te 7,0-7,2 milyar TL, yatırım harcamalarında ise yaklaşık 3,5 milyar TL’lik oldukça sağlam hedefler belirledik. Dahası, beş yıllık stratejik planımızın ilk sonuçlarını almaya başladık. ‘Kablosuz evler’ diye tanımladığımız stratejimiz sayesinde, Ev TV abone sayımızda yılın son çeyreğinde rekor çeyreksel kazanım olan 139 bin adet net abone artışı gerçekleştirdik. Buna ek olarak, rakiplerimizdeki duraklama ve gerilemenin aksine mobilde yine yılın son çeyreğinde 423 bin net abone kazancı ortaya koyduk.



Mobil ve TV’de pazar payı kazanmayı hedefleyen bu stratejimize ek olarak, Türkiye’de internet penetrasyonunu artırmak ve dijital uçurumu azaltmak için 2017’de sunduğumuz ‘İnternet Bizden’ kampanyası büyük ilgi gördü ve sabit genişbantta toplam 1,1 milyonluk rekor abone kazancı gerçekleştirdik. 2018’e ise bu alanda oldukça güçlü başladık ve elektrik dağıtım şirketleri ile anlaşmalar imzalayarak internet ürünlerimizi onların bayilerinde tüketicilerle buluşturuyoruz. Bu tip iş birlikleri sayesinde Türkiye’de daha çok insana dokunmayı ve internetin nimetlerini sunmayı hedefliyoruz.”



Türkiye’yi geleceğe bağlamak için yeni değer alanlarına odaklandıklarını ifade eden Dr. Doany, “Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe ilk kez bir Kurumsal Risk Sermayesi şirketi olan TT Ventures şirketini kurduk. Bu gelişme heyecan verici, çünkü küçük şirketler büyüdükçe hem Türk Telekom'a değer katacak hem de ülke ekonomisine önemli bir kaldıraç etkisi yaratacak. TT Ventures, ilk etapta sağlık, enerji ve eğitim alanlarında yatırım imkânlarını kolluyor. Sağlık alanında geçtiğimiz günlerde ilk adımı atarak Türkiye’de online sağlık hizmetleri alanındaki ilk girişimlerden biri olan Doctor Turkey şirketine yatırım yapıyoruz” dedi.



Türk mühendisliğini dünyaya sunmak için Barcelona’da olduklarının altını çizen Dr. Doany, “Türk Telekom, yerli ve milli teknolojiler üretmek, Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etmek ve dünyaya Türk mühendisliğini ihraç etmek için çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Bugün Barcelona’da Mobile World Congress’te araştırma geliştirme alanındaki iştirakimiz Argela’nın başarıları ile gurur duyduk. Argela’nın, 5G’nin yapısını şekillendiren teknolojilerden olan global ürünü ProgRAN, dünyanın önde gelen telekom operatörlerinden Telefonica, Verizon ve Orange’a başarıyla entegre edildi ve Mobile World Congress’te de tüm dünyaya başarıyla tanıtımı gerçekleştirildi” dedi.



2017 yılını halka arzdan bu yana rekor seviyede yüzde 12,6’lık yıllık gelir büyümesi, yüzde 18,0’lik FAVÖK artışı ve 2,8 milyonluk yine rekor abone kazancı ile tamamlayan Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, 2018 yılına ilişkin güçlü öngörülerini ve beş yıllık stratejik planının ilk meyvelerini paylaştı. Mobile World Congress 2018’de gazetecilerle bir araya gelen Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, beş yıllık stratejik planın oldukça başarıyla uygulandığını ifade ederek ilk sonuçların ilham verici olduğunu belirtti ve de Türk Telekom’un Türkiye’yi geleceğe bağlamak için durmaksızın çalıştığının altını çizdi.

Doany: Rekorlarla dolu bir yılın ardından 2018 için de çok güçlü hedefler belirledik

Türk Telekom’un, 2017 yılında güçlü mali disiplin, etkin verimlilik, internetin yaygınlaşmasına yönelik kampanyalar ve mükemmel müşteri deneyimi hedefiyle hayata geçirdiği EMPATİ programının katkılarıyla rekorlar elde ettiğini hatırlatan Dr. Doany, 2018 ve sonrasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Türk Telekom olarak, 2017’de çok başarılı sonuçlar elde ettik ve bu sonuçlardan aldığımız güçle 2018 için gelirlerde yaklaşık yüzde 11, FAVÖK’te 7,0-7,2 milyar TL, yatırım harcamalarında ise yaklaşık 3.5 milyar TL’lik oldukça sağlam hedefler belirledik. Ayrıca, 2017’de, Türkiye'nin geleceğine, şirketin konumuna ve büyüme potansiyeline olan inancımızı beş yıllık stratejik plan hazırlayarak gösterdik. Öncelikle, internet, mobil ve ödemeli TV gibi ana segmentlerimizdeki varlığımızı kullanarak ana pazarda kârlı bir şekilde büyüyeceğiz.



Mobil abonelerimize çok uygun fiyatlarla TİVİBU üyesi olma fırsatını sunarak hem mobil hem de TV pazarındaki payımızı arttırmayı hedefliyoruz. Ödemeli TV, yeterince nüfuz edilmemiş bir segment ve Türk Telekom için, gelecekteki veri ihtiyaçlarını kablosuz geniş bant üzerinden daha uygun maliyetlerle karşılanabileceği ve eğlencenin uydu üzerinden sağlanacağı “kablosuz” evler olarak adlandırdığımız alana nüfuz edebileceğimiz çekici bir büyüme fırsatını temsil ediyor. Bu stratejinin ilk sonuçlarını da 2017’nin son çeyreğinde görmeye başladık. Ev TV abone sayımızda yılın son çeyreğinde rekor çeyreksel kazanım olan 139 bin adet net abone artışı gerçekleştirdik.



Buna ek olarak, rakiplerimizdeki duraklama ve gerilemenin aksine mobilde 423 bin net abone kazancı ortaya koyduk. Ek olarak, sıklıkla Türkiye’de internet penetrasyonunun artırılmasının ve ülke çapında dijital uçurumun azaltılmasının Türkiye’de sürdürülebilir bir kalkınma yaratmada kilit rol oynadığını ifade ediyorum. Bu hedefimiz doğrultusunda 2017’de ‘İnternet bizden’ kampanyasını tüketicilerin beğenisine sunduk ve çok uygun fiyatlarla internet aboneliği imkânı tanıdık. Bu sayede, 2017’de rekor toplam 1,1 milyonluk net internet abone kazanımı kaydettik. 2018 başında ise elektrik dağıtım şirketleri ile anlaşmalar yaparak internet ürünümüzü elektrik dağıtım şirketlerinin bayilerinde tüketicilerle buluşturmaya başladık. Bu tip iş birlikleri sayesinde Türkiye’de daha çok insana dokunmayı ve internetin nimetlerini sunmayı hedefliyoruz.”

Doany: Türkiye’yi geleceğe bağlamak için yeni değer alanlarına odaklanıyoruz

Küçük şirketlerin yenilikçi fikirleri ve çevikliklerinden faydalanmanın önemine dikkat çeken Dr. Doany, yeni dönemde Türk Telekom’un girişimciliği odak noktası olarak konumlandırdığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Günümüzün sürekli değişen dünyasında, küçük ve daha çevik şirketlerin yeni teknolojiler üretmede hızlı ilerlediğini görüyoruz. Bu nedenle, Türk Telekom girişimciliğe büyük önem veriyor, çünkü bu değişim döneminde girişimciliğin telekom operatörleri için yenilik ve değer yaratmanın en önemli gücü ve kolaylaştırıcısı olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe ilk kez bir Kurumsal Risk Sermayesi şirketi olan TT Ventures şirketini kurduk. Bu gelişme heyecan verici, çünkü küçük şirketler büyüdükçe Türk Telekom'a değer katacak ve hep birlikte ülke ekonomisine önemli bir kaldıraç etkisi yaratacak.



TT Ventures, ilk etapta sağlık, enerji ve eğitim alanlarında yatırım imkânlarını kolluyor. Sağlık alanında geçtiğimiz günlerde ilk adımı atarak Türkiye’de online sağlık hizmetleri alanındaki ilk girişimlerden biri olan Doctor Turkey şirketine yatırım yapıyoruz. Sağlık profesyonellerine 7/24 anlık erişim platformu olarak kurulan Doctor Turkey, hastalara hastaneye gitmeden ilk adım sağlık danışmanlık hizmeti sunuyor. Hastalar randevu aldıkları doktorlar ile internet üzerinden görüntülü arama yöntemiyle yüz yüze görüşebiliyor. Eğer gerek görülürse hastaneye yönlendiriliyor. Bu tabii hastalar kadar, hastanelere de avantaj sağlayan güzel bir iş.



Eğer yaygınlaşırsa Türkiye’de hastanelerin yükünü hafifletip, sağlık bütçesinde de önemli avantajlar elde edilmesini sağlayabilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık, enerji ve eğitim gibi farklı sektörlerde aktif olarak kullanılması ülkemize büyük bir verimlilik sağlayacak ve biz Türk Telekom olarak ülkemizin ve vatandaşımızın faydasına olacak her türlü kolaylığı yaratmaya büyük önem veriyoruz.”

Doany: Türk mühendisliğini dünyaya sunmak için Barcelona’dayız

Türk Telekom’un, yerli ve milli teknolojiler üretmek, Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etmek ve dünyaya Türk mühendisliğini ihraç etmek için çalışmalarına durmaksızın devam ettiğinin altını çizen Dr. Doany, şu şekilde konuştu: “Bugün Barcelona’da Mobile World Congress’te araştırma geliştirme alanındaki iştirakimiz Argela’nın başarıları ile gurur duyduk. Argela’nın, 5G’nin yapısını şekillendiren teknolojilerden olan global ürünü ProgRAN, mevcut mobil şebekeyi etkin bir şekilde dilimleyerek yoğun kullanımlı yerlere var olan kapasiteyi daha verimli dağıtabiliyor. Argela, ProgRAN ürününü 2017’de dünyanın önde gelen telekom operatörlerinden Telefonica, Verizon ve Orange’a başarıyla entegre ederek Türk mühendisliğini somut olarak dünyanın hizmetine sunmuş oldu ve Mobile World Congress’te de tüm dünyaya başarıyla tanıtımını gerçekleştirdi. Türk Telekom olarak, Türkiye’ye yatırım vizyonumuz çerçevesinde, yerli ve milli teknolojileri dünyaya ihraç etmeye devam edeceğiz.”

