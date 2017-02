Türk Telekom 9’uncu kez Türkiye’nin en değerli telekomünikasyon markası oldu

Uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan, dünyanın en değerli telekomünikasyon markalarına yer veren ‘Telecoms 500’ listesi Barselona’da gerçekleştirilen Dünya Mobil Kongresi’nde yayınlandı. ‘Telecoms 500’ 2017 listesine göre Türk Telekom, 9. kez ‘Türkiye’nin en değerli telekomünikasyon markası’ oldu. Türk Telekom elde ettiği bu başarı ile Türkiye’nin ‘lider telekomünikasyon markası’ olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Türk Telekom, marka değerini yıllık bazda yüzde 11 oranında artırarak tüm zamanların en yüksek marka değerine ulaştı.

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türkiye’nin en büyük marka dönüşümünün katkısıyla marka değerinde tarihi bir rekora imza atmış olduklarını kaydetti. Doany, “Geçtiğimiz yıl mobil, internet, telefon, TV ve yenilikçi dijital servisleri Türk Telekom tek markası altında bir araya getirdik. Türk Telekom markasından aldığımız güç ve sunduğumuz ürün ve hizmetlerin başarısıyla, Telecoms 500’deki ‘Türkiye’nin en değerli telekomünikasyon markası’ konumumuzu daha da sağlamlaştırdık.” dedi.

Türk Telekom markasının değerini tüketicilere fayda olarak sunma vizyonuyla çalıştıklarını vurgulayan Doany sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu vizyonumuzdan hareketle, 81 ilimizdeki her bir tüketicimizin ihtiyacını anlamak ve bu ihtiyaçları karşılamak en büyük önceliğimiz. Türkiye’nin tamamına yayılan altyapımız ve üzerinde geliştirdiğimiz hayatın her alanına dokunan inovatif ürün ve servislerimiz ise en büyük gücümüz. Türkiye’nin en sevilen dijital müzik platformu TÜRK TELEKOM MÜZİK, lider dijital oyun platformumuz PLAYSTORE, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yayın haklarına sahip TIVIBU ve Türkiye’nin en geniş eğitim içeriğine sahip online eğitim platformumuz VİTAMİN ile müşterilerimize kesintisiz ve yüksek kalitede iletişim ve eğlence deneyimi sunuyoruz. Gençlik markamız SELFY ile gençlere, yaşam tercihlerine ve zevklerine göre özelleştirebilecekleri bir dünya sunuyoruz. 2017 yılında da inovatif ürün ve hizmetlerimizle, müşterilerimizin her zaman, her yerde, kullandıkları her akıllı cihazda yanlarında olmaya ve marka değerimizi müşterilerimiz için faydaya dönüştürmeye devam edeceğiz.” dedi.