TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE AR-GE DESTEĞİ VERECEK

Yıldız Teknopark, üniversite-savunma sanayi iş birliği kapsamında, Yıldız Teknik Üniversitesi ve TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi) ile 10 Ekim’de Yıldız Teknopark İdari Binası’nda bir protokol imzaladı. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, TUSAŞ – TAI Genel Müdürü Doç Dr. Temel Kotil, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, TUSAŞ- TAI Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Doç. Dr. Fahrettin Öztürk’ün imzaladığı protokolle Yıldız Teknopark milli uçak, milli helikopter ve milli jet projelerinin mühendislerini yetiştirecek. Yerli savunma sanayisini güçlendirme amacını taşıyan bu protokolle, Yıldız Teknopark savunma projelerine teknolojik destek sağlayacak ve ortak projelerdeki etkinliğini artıracak.

“Yerli savunma sanayisine vereceğimiz destekten dolayı gururluyuz”

Protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “Türkiye savunma sanayisinin gelişiminde son dönemde yaşanan atak, teknoloji geliştirme merkezleri olarak bizi harekete geçirdi. Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli sanayiyi güçlendirmek için atılan adımlara desteğimiz tam. TAI ile imzaladığımız bu protokolle sağladığımız güç birliğinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz” dedi. Törene, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Göksel Ağargün, Prof. Dr. Galip Cansever, Prof. Dr. Yücel Şahin, dekanlar ve akademisyenler katıldı.

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