Türk Sanmar’dan yeni tedarik sözleşmesi kapsamında 42 adet Rolls-Royce itici siparişi

Sipariş kapsamında 60, 70 ve 80 ton çekme kapasiteli 21 adet liman/terminal/eskort römorkörü için 42 adet Rolls-Royce US 205/255 azimut itici ve 80 tonluk modeller için yüksek basınçlı hidrolik ırgat tedariği sağlanacak. Tüm gemiler, Kanadalı gemi mimarisi şirketi Robert Allan Ltd. tarafından Sanmar'a özel hazırlanan tasarımlarla üretilecek. “15 yıllık işbirliğimizde Sanmar'a 150 azimut itici teslim ettik" diyen Rolls-Royce Güney Avrupa Müşteri ve Satış Başkan Yardımcısı Andrea Cerutti sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca dünyanın ilk LGN yakıtlı römorkörü Borgøy ve 2017’de teslim edilen dünyanın ilk uzaktan kumandalı yük gemisi Svitzer Hermod gibi önemli projeler için de ekipman sağladık. Yapılan bu son anlaşma, Rolls-Royce ile Sanmar’ın işbirliğini farklı bir seviyeye taşıyor.” Proje bazında yapılan sıradan tedarik anlaşmalarının aksine, Rolls-Royce ve Sanmar arasında imzalanan çerçeve sözleşme, Rolls-Royce'un iki ila üç yıllık bir sürede tüm gemilere standart şartnameler doğrultusunda ürün tedarik etmesini içeriyor. Sözleşme ayrıca, standart ürün şartnamesinde müşterilerin özel taleplerini ve çalışma koşullarından ortaya çıkan gereklilikleri karşılamak için müşteri opsiyonlarını da içeriyor. “Yeni sözleşme iki tarafa da önemli avantajlar sağlıyor" diyen Rolls-Royce İtici Sistemler Direktörü Gary Nutter, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anlaşma, Rolls-Royce açısından görünürlük ve üretimin optimize edilebilmesi anlamına geliyor. Müşteri tarafında ise teslim süresinin kısalması, üretimin müşterinin istediği dönemde gerçekleşebilmesi ve ekipmanın özel ihtiyaçlara uyarlanması şeklinde artıları var. Bu şekliyle her iki tarafa da kazandıran bir anlaşma oldu." Sanmar Yönetim Kurulu Üyesi ve Projeler Direktörü Ali Gürün ise şunları söyledi: “Sanmar'ın siparişlerindeki yoğunluk böyle bir satın alma anlaşmasını beraberinde getirdi. Her inşaat projesi için ayrı bir tedarik sözleşmesi imzalamak yerine, müşterilerimizin isteklerine göre uyarlayabileceğimiz Rolls-Royce ekipmanını kesintisiz bir şekilde tedarik edebileceğiz. Böylelikle inşa süresini kısaltıp süreçleri kolaylaştırmamız mümkün olacak."

Sanmar’ın yeni römorkör tasarımları arasında 60 veya 70 ton çekme kapasitesiyle donatılabilecek 25 metrelik Tractor römorkörü ile 90 ton çekme kapasitesine sahip 29 metrelik ASD römorkörü bulunuyor.