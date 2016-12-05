Türk otomotiv yan sanayi firmaları 140 ülke ile buluştu

Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv, küresel rekabet gücünü artırma yolunda yurt dışı atılımlarına devam ediyor. Sektörün ihracattaki tek koordinatör birliği olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), otomotiv yan sanayi alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından 12. Automechanika Şangay Fuarı’na milli katılım gerçekleştirdi. OİB öncülüğünde gerçekleştirilen milli katılımda, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, OİB Yönetim Kurulu Üyeleri Yüksel Öztürk ve Müfit Karademirler ile OİB Denetim Kurulu Üyesi Hasan Kumru da yer aldı.

Dünyanın 140 ülkesinden 5 bin 700 firmanın yer aldığı 12. Automechanika Şangay Fuarı’na Türkiye’den de 29 firma milli katılım ile olmak üzere toplam 40 firma hazır bulundu. Fuara Almanya, İtalya, Kore, Tayvan, İngiltere, ABD, Singapur, Malezya ve birçok ülkeden katılım olurken, Türkiye 714 metrekare ile en büyük yabancı ülke milli standı oldu. Uzak Doğu bölgesi başta olmak üzere pek çok ülkeden 120 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda Türk otomotiv yan sanayi firmaları profesyonel ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Türk firmaları ikili görüşmeler gerçekleştirdi

OİB öncülüğünde fuara katılan Türk firmaları, ithalatçı firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, “Automechanika Şangay Fuarı ile Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ve diğer ülke pazarlarına ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Otomotiv sektörünün ocak-kasım döneminde yaklaşık yüzde 12 artışla 21,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirten Orhan Sabuncu, “Otomotiv yan sanayi ihracatımız da gösterdiği performans ile toplam sektör ihracatımıza büyük katkı sağlıyor. Otomotiv yan sanayi ihracatı bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 5 artarak yaklaşık 8,3 milyar dolar oldu. Firmalarımız, fuarda Uzak Doğu ve diğer ülkelere olan ihracatımızı daha da artırmak üzere önemli görüşmeler gerçekleştirme fırsatı buldu” diye konuştu.