Türk mühendislerden dünyanın her yerine 48 saatte çözüm

Araç geçiş kontrol sistemleri ve bariyer sistemlerinde üretici konumda yer alan Arma Kontrol, Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla Türk mühendislerin dünyaya açılan kapısı oluyor. Geniş ihracat ağı ve alanında uzman teknik kadrosuyla Arma Kontrol, satış sonrası hizmet politikasıyla da sektörde öncü konumda. Olası teknik bir arıza yaşanması durumunda operasyon süreçlerini profesyonellikle yöneten Arma Kontrol, 48 saat gibi kısa bir sürede teknik soruna müdahale edebiliyor.

Uzman kadromuzla dünyanın her yerine ulaşabiliyoruz

Olası her türlü teknik problemin giderilmesi için Arma Kontrol teknik ekibi, probleme hızlıca müdahale ediyor. Ürünlerle ilgili gelen teknik talep, profesyonel ekip tarafından iki saat içinde yanıtlanıyor ve en geç 48 saat içinde de çözüme kavuşturuluyor. Sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da aynı hizmet politikasına sahip Arma Kontrol, Güney Kore’den Körfez ülkelerine kadar dünyanın pek çok bölgesine satış sonrası desteği sağlıyor.

Destek ekibi için ayrı bir operasyon merkezi kurduklarını belirten Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal; ‘’Kurulduğumuz günden bu yana hedefimiz; bir Türk firması olarak güvenlik sektöründe lider konumda olmaktı. Türk mühendislerimizin başarılı çalışmaları sayesinde uluslararası arenada kazandığımız sertifikalarla bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Ancak sadece ürün kalitesiyle değil, müşteri memnuniyetiyle de fark yaratmayı hedefledik ve Arma Kontrol’ün satış sonrası politikasını bu vizyon üzerine kurduk. Bugün dünyanın her bölgesine aynı hassasiyet ve özenle destek sağlayan bir teknik ekibimiz var. Ar-Ge birimimiz kadar teknik destek ekibimiz için de özel bir sistem oluşturduk. Olası taleplerde ekip arkadaşlarımız 2 saat içinde geri dönüş yapıp en geç 48 saat içinde de soruna müdahale ediyor” dedi.