Türk Markaları Ortadoğu Pazarı’na Çıkarma Yaptı

Türkiye’de tek yetkili acentesi Medyafors Fuarcılık A.Ş olan, Türk markaları ile Ortadoğu’lu yatırımcıların bir araya geldiği “The Global Franchise Market (TGFM)” Fuarı’nda , sektörlerinde başarılı işlere imza atan Oses Çiğköfte, Dry Clean Express, Bursa Kebap Evi, Biev, Bernardo, Tatlıses Çiğköfte ,Pizza Pizza ve ayrıca Türkiye’de markaları tek bir çatı altında toplayan Türkiye Franchising Derneği (UFRAD) fuarda standları ile yer aldılar. Katılımcılar, fuarda gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Ortadoğu pazarının büyüme ve markalaşma sürecinde kendilerine önemli katkı sağlayacağına dikkat çektiler.

Dubai Turizm Ajansı, Dubai Ticaret Odası ve Ortadoğu’nun en büyük franchise danışmanlık firması Francorp tarafından desteklenen fuarda katılımcılar, Franchise Danışmanlık Firmaları, Ticaret Odaları, Katar Kalkınma Bankası yetkilileri, diğer devlet kuruluşları ve değerli yatırımcılarla görüşme olanağına sahip oldular. Yatırımcılar, fuara gelerek yeni iş fırsatlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirdiler. 14 Kasım 2016 da gerçekleştirilen fuarın açılış töreninde Dubai Ekonomi Bakanı Sami Dhaen Al Qamzi, T.C. Dubai Başkonsolosu Erdem Ozan, T.C. Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Hasan Önal, Index Holding Yönetim Krl.Bşk. Dr. Abdul Salam Al Madani, Index Holding Ceo’su Anas Al Madani, Francorp Danışmanlık Ceo’su Don Boroian ve Francorp Orta Doğu Başkanı Imad Charafeddine hazır bulundu.

Sadece Dubai’den değil tüm Ortadoğu’da ziyaretçi akınına uğrayan fuar, bu yıl 9.’su düzenlen ‘’Licensing Dubai Fuarı’’ ile eş zamanlı organize edildi. Eğitim ve network çalışmalarına da büyük önem verilen fuarda, 2 gün boyunca franchising alanında farkındalık yaratacak eğitici konferanslar gerçekleştirildi. Ziyaretçi ve katılımcı marka yetkililerinin dinleyici olarak yoğun ilgi gösterdiği oturumlar franchise sektörüne yön verici nitelikte idi.

Konuyla ilgili Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu; “Türkiye’de 14 yıldır Bayim Olur musun Fuar’ını düzenleyen Medyafors Fuarcılık, franchising sistemine ve gelişimine önem vermekte, bu konuda önemli çalışmalara imza atmakta ve markaların yurt içi ve yurt dışında büyümelerine önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye yetkili acentesi olarak The Global Franchise Market Fuarı’nı Türk Markalarının Ortadoğu’ya açılan kapısı olarak değerlendirmekteyiz. Hedefimiz 2017’de daha çok Türk markasını yurtdışında taşımak olacak ” dedi.