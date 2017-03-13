Türk Loydu’ndan Deniz Gözetimi Eğitimleri

DRAFT SÖRVEY HESABI BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi : 22-23-24 MART 2017

Draft sörveyi; deniz taşımacılığında oluşabilecek anlaşmazlıkların ana nedenlerinden biri olup, deniz taşımacılığı için kritik seviyede önemli bir konudur. Eğitimde, draft sörveyi kapsamında gemi ambarlarında ve tanklarında bulunan yükün ağırlığını doğru tespit etmek için kullanılan hesaplama ve ölçümler; uygulamalar üzerinden detaylı biçimde anlatılacaktır.

DEMİR ÇELİK HURDA KALİTESİ VE STANDARTLARI EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi : 28-29 MART 2017

Ülkemizdeki çelik mamul üretimindeki artış nedeniyle, %80’i ithal edilmekte olan hurdaya yönelik ihtiyaç yakın dönemde daha da yüksek seviylere çıkacaktır. Bu durum, ülkemize girecek olan hurdanın ekonomik değerinin ve mamule olan etkisinin yani kalitesinin doğru tespit edilmesini önemli hale getirmektedir.

Demir çelik hurda kalitesi ve standartları eğitiminde; hurda standartları, hurda grupları ve kalitelerinin yanı sıra; çelik malzemeler ve üretim prosesleri anlatılarak, çelik hurdanın mamule etkisine de değinilecektir.

DÖKME YÜKTEN NUMUNE ALMA VE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi: 30-31 MART 2017

Denizcilikte taşınan yükün kalitesinin ve yük özelliklerinin taşımaya uygunluğunun belirlenmesi en önemli kriterlerden biridir. Yükün özelliklerinin belirlenmesi için alınan numuneler yükün tamamını temsil edecek şekilde; uygun miktar ve sıklıkta sistematik bir yaklaşımla alınmalıdır.

Yükün test ve analizlerinden doğru sonuçlar elde edilebilmesi de numuneler için yapılacak testler için gerekli ön hazırlıkların yapılmasına bağlıdır.

Dökme yükten numune alma ve hazırlama eğitimi ile yük özelliklerinin doğru tayin edilebilmesine yönelik ayrıntılı bir bilgilendirme sağlanması hedeflenmektedir.

Katılıma ilişkin detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için iletişim detayları aşağıda verilmiştir:

Yer: TÜRK LOYDU Genel Müdürlük Tersaneler Caddesi no:26 Tuzla – İstanbul

Tel : +90 216 581 37 00 (Pbx)

Tel : +90 216 581 38 42 (Direct)

Fax : +90 216 581 38 00

E-Mail : csancar@turkloydu.org egitim@turkloydu.org

TÜRK LOYDU; liman ve gözetim firması çalışanlarının konuya özgü içerikte nitelikli eğitimler almalarına imkan sağlamayı amaçlamakta olup; Mart ayı içinde aşağıdaki eğitimler gerçekleştirilecektir: