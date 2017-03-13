banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Türk Loydu’ndan Deniz Gözetimi Eğitimleri

13 Mart 2017 Pazartesi 10:17
Bu haber 458 kez okundu

TÜRK LOYDU; ülkemizde gelişmekte olan limancılık sektörünün ihtiyaçlarını da dikkate alarak gözetim faaliyetleri kapsamında önemli olan ana başlıklar için eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

Türk Loydu'ndan Deniz Gözetimi Eğitimleri
 TÜRK LOYDU; liman ve gözetim firması çalışanlarının konuya özgü içerikte nitelikli eğitimler almalarına imkan sağlamayı amaçlamakta olup; Mart ayı içinde aşağıdaki eğitimler gerçekleştirilecektir:

DRAFT SÖRVEY HESABI BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi : 22-23-24 MART 2017

Draft sörveyi; deniz taşımacılığında oluşabilecek anlaşmazlıkların ana nedenlerinden biri olup, deniz taşımacılığı için kritik seviyede önemli bir konudur. Eğitimde, draft sörveyi kapsamında gemi ambarlarında ve tanklarında bulunan yükün ağırlığını doğru tespit etmek için kullanılan hesaplama ve ölçümler; uygulamalar üzerinden detaylı biçimde anlatılacaktır.

DEMİR ÇELİK HURDA KALİTESİ VE STANDARTLARI EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi : 28-29 MART 2017

Ülkemizdeki çelik mamul üretimindeki artış nedeniyle, %80’i ithal edilmekte olan hurdaya yönelik ihtiyaç yakın dönemde daha da yüksek seviylere çıkacaktır. Bu durum, ülkemize girecek olan hurdanın ekonomik değerinin ve mamule olan etkisinin yani kalitesinin doğru tespit edilmesini önemli hale getirmektedir.

Demir çelik hurda kalitesi ve standartları eğitiminde; hurda standartları, hurda grupları ve kalitelerinin yanı sıra; çelik malzemeler ve üretim prosesleri anlatılarak, çelik hurdanın mamule etkisine de değinilecektir.

DÖKME YÜKTEN NUMUNE ALMA VE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi: 30-31 MART 2017

Denizcilikte taşınan yükün kalitesinin ve yük özelliklerinin taşımaya uygunluğunun belirlenmesi en önemli kriterlerden biridir. Yükün özelliklerinin belirlenmesi için alınan numuneler yükün tamamını temsil edecek şekilde; uygun miktar ve sıklıkta sistematik bir yaklaşımla alınmalıdır.

Yükün test ve analizlerinden doğru sonuçlar elde edilebilmesi de numuneler için yapılacak testler için gerekli ön hazırlıkların yapılmasına bağlıdır.

Dökme yükten numune alma ve hazırlama eğitimi ile yük özelliklerinin doğru tayin edilebilmesine yönelik ayrıntılı bir bilgilendirme sağlanması hedeflenmektedir.

Katılıma ilişkin detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için iletişim detayları aşağıda verilmiştir:

Yer: TÜRK LOYDU Genel Müdürlük Tersaneler Caddesi no:26 Tuzla – İstanbul

Tel : +90 216 581 37 00 (Pbx)
Tel : +90 216 581 38 42 (Direct)
Fax : +90 216 581 38 00
E-Mail : csancar@turkloydu.org egitim@turkloydu.org

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.