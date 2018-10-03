Türk Loydu’nda yeni kan

Türk Loydu Vakfı iştiraklerinden olan Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevine Sn Lütfü Savaşkan getirildi.

Türk Loydu Yönetim Kurulu, denizcilik sektörünün deneyimli yöneticilerinden Sn Lütfü Savaşkan’ı Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.’ya 29.09.2018 tarihi itibariyle Genel Müdür olarak atadı.

Denizcilik sektörünün çeşitli kademelerinde 32 yıllık deneyime sahip ve bu süre içerisinde farklı pozisyonlarda yöneticilik yapmış olan Lütfü Savaşkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği’nden 1986 yılında mezun olup, 1987 yılında Viyana Teknik Üniversitesi’nde okumuş ve daha sonra Sabancı Üniversitesi’nde Yöneticiler için İş İdaresi alanında yüksek lisans yapmıştır. Germanischer Lloyd’da 10 yıl hizmet verdikten sonra, Marmara Tersanesi, Transal Denizcilik, Dearsan Tersanesi, Dearsan Savunma ve Altınbaş Grubunda Yönetim Kurulu Üyelikleri, Genel Müdürlük ve İcra Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.

Bilgi birikimi ve deneyimi ile Türk Loydu’nun gerek IACS üyelik çalışmalarında gerek AB tanınırlık süreçlerinde önemli bir fark yaratacak olan Sn Lütfü Savaşkan, 3 Ekim tarihinde kurum personeli ile yapılan tanışma toplantısında 2019’un zorlu ama bir o kadar da önemli bir yıl olacağını belirterek hep birlikte çalışarak Türk Loydu’nun hak ettiği zirvelere ulaşacağından emin olduklarını söyledi.