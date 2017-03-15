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Türk Loydu’nda yeni dönem

15 Mart 2017 Çarşamba 10:37
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Yenilenen seçim sistemi ile 20 Nisan 2017’de yapılacak 61. Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu için Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu adaylık başvuruları 15 Mart 2017 itibariyle başladı.

Türk Loydu'nda yeni dönem
Türk Loydu Vakfı 61. Genel Kurulu 20 Nisan 2017 Perşembe günü Türk Loydu Vakfı Prof. Dr. Teoman ÖZALP Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 09.03.2017 tarihinde tescili ile yenilenerek yürürlüğe giren Türk Loydu Vakfı Resmi Senedi gereğince, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliği için adayların “şahısların kurumlara ayrılan kontenjanları üzerinden bireysel başvuru” yapmalarına ve Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin, Genel Kurul iradesi ile seçilmesi yöntemine geçilmiştir.

Yenilenen seçim yöntemine göre; Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu adaylarının Türk Loydu’na başvuruları 15 Mart 2017 itibariyle başladı. 22 Mart 2017 tarihine kadar sürecek başvuru sürecinde adayların dilekçeleri ile birlikte; TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Denizcilik sektörü ve Sanayi sektörü mensupları kontenjanlarına göre ayrı ayrı belirlenmiş olan başvuru belgelerini Türk Loydu Vakfı’na sunmaları gerekiyor. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu adaylık başvurularının Türk Loydu tarafından değerlendirilmesinin ardından uygunlukları kesinleşen adaylar, 13 Nisan 2017 tarihinde Türk Loydu web sitesinde ilan edilecek.

Türk Loydu Vakfı 61. Genel Kurulu Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulları adaylık başvuruları için gerekli dökümanlar ve adaylık takvimine ilişkin detaylı bilgi Türk Loydu web sitesi www.turkloydu.org adresinden edilinebilir.
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