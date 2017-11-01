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Türk Loydu’na UDH Bakanlığı’ndan Yeni Yetkiler Verildi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 17:20
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Türk Loydu’nun Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adına yürüttüğü ve Türk bayraklı gemilerde sörvey ve belgelendirme konusundaki faaliyetleri dair yetkileri kapsamları artırılarak yenilendi.

Türk Loydu'na UDH Bakanlığı'ndan Yeni Yetkiler Verildi.
 18.01.2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği” kapsamında 18.10.2017 tarihinde Türk Loydu ile UDHB arasında bir yetkilendirme protokolü imzalanmıştır. İmzalanan protokol ile Türk Loydu’nun Türk bayraklı gemilere tüm uluslararası yasal sörveyler ve sertifikaları yayınlamak üzere yetkilendirildiği ve UDHB tarafından Türk Loydu’na mevcut yetkilerine ilaveten yeni yetkiler verilmiştir.

Yenilenerek kapsamı genişletilen yetki devri protokolü 18.10.2017 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda düzenlenen imza töreni ile gerçekleştirilmiş olup törene UDH Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn Ahmet Selçuk Sert, Gemi Denetimi Dairesi Başkanı Sn Yılmaz Taşçı ile Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn Cem Melikoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn Atilla Çiftçigüzeli, Yönetim Kurulu Üyesi Sn Gürsel Gürçay ve Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Sn Alper Eralp katılmışlardır.
UDH Bakanlığı ile yenilenen yetki devri protokolü kapsamında Türk Loydu’nun bundan böyle Türk bayraklı gemilerde SOLAS Konvansiyonu kapsamında İnşa Emniyet, Teçhizat Emniyet ve Telsiz Emniyet sertifikalarına ait sörvey işlemlerini de yapmak üzere yetkilendirildiği belirtilmektedir.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Cem Melikoğlu; Türk Loydu’nun yüksek hizmet kalitesi ile uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirdiği sörvey ve belgelendirme yetkisinin UDH Bakanlığı tarafından genişletilerek yenilenmesinin Türk Loydu’na duyulan güvenin bir sonucu olduğunu, başta UDH Bakanımız Sn Ahmet Arslan ve UDHB Müsteşarımız Sn Suat Hayri Aka olmak üzere, yetki devri sürecinde değerli katkıları bulunan tüm UDHB bürokrat ve çalışanlarına teşekkür ettiklerini belirtti.


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