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türk loydu = “Paris Mou’nun yüksek performanslı klas kuruluşu”

türk loydu = “Paris Mou’nun yüksek performanslı klas kuruluşu”

19 Haziran 2018 Salı 11:09
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türk loydu = “Paris Mou’nun yüksek performanslı klas kuruluşu”

Liman Devleti Kontrolleri (PSC) rejimleri arasında en önemlisi olarak değerlendirilen Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakatı (Paris MoU) web sitesinde yenilenen ve 2015 - 2017 yıllarını kapsayan son üç yıllık süre içerisinde gemiler üzerinde yapılan denetleme sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Performans Tablosu’nda, bir çok rakibini geride bırakan Türk Loydu son 12 yıldır gediklisi olduğu olduğu “Yüksek Performans” klas kuruluşları listesinde ilk 9’a girdi. 
Paris MoU’nun Yüksek Performans tablosunda bu yıl da 9. sırada yer alan Türk Loydu, her sene olduğu gibi yüksek kalite standartları ve üstün hizmet performansı sayesinde bu sene de bir çok tanınmış klas kuruluşunun yanı sıra bazı iddialı IACS (Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği) üyelerini de geride bırakarak, Paris MoU’da Yüksek Performanslı Klas Kuruluşu konumunu tüm dünyaya tescillemiş oldu.

Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu bu başarının kurum içinde uzun süredir sürdürülen özverili ve disiplinli çalışmaların doğal bir sonucu olduğunu belirterek, uluslararası platformlarda milli bir kuruluş olarak başarılı sonuçlar almanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını, yurtdışında milli bir ruhla verdikleri mücadelenin bir çok farklı platforda eş zamanlı olarak sürdüğünü ifade ederek, Türk Loydu’na destek veren tüm kuruluşlara ve Türk armatörlerine teşekkür etti.
Paris MoU Nedir?: Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakatı, gemilerin emniyetli yönetimi, denizlerde can ve mal güvenliği, deniz kirliliği gibi birçok alanda uluslararası kurallara uygunluğu denetleyen dünyanın ilk ve en önemli liman devleti kontrolü rejimlerinden biri olarak kabul görüyor. Türk Loydu’nun Paris MoU tarafından “Yüksek Performans” olarak duyurulması ve liman devleti kontrolleri konusunda sahip olduğu tecrübe ve uzmanlık sonucunda, Türk Loydu filosunda bulunan gemiler, Paris MoU üyesi ülkelerin limanlarında daha az denetlenmektedir. 
 

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