TÜRK LOYDU, Milli Denizaltı (MİLDEN) çalıştayı’na katıldı

Çalıştaya Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent BOSTANOĞLU, Donanma Komutanı Oramiral Veysel KÖSELE, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü KORLU ve TÜRK LOYDU başta olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ nın ilgili personeli, STM, İTÜ, Koç Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi akademisyenleri, ASELSAN, HAVELSAN, METEKSAN gibi kuruluşlar başta olmak üzere SSM projelerinde yer alan kuruluşların ilgili personeli katılımıyla 15-16 Haziran 2017 tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü’nde yapıldı. Bahse konu çalıştayda TÜRK LOYDU Askeri Gemiler Koordinatörü Erhan APAK tarafından temsil edildi.

Milli Denizaltı (MİLDEN)’nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları çerçevesinde sahip olması gereken platform ve savaş sistemlerinin özellikleri ile anılan sistemlerin azami şekilde yerli olarak üretilebilmeleri için ulusal firmaları bilgilendirmek, ulusal firmaların dizayn ve üretim konusunda verebilecekleri desteğe yönelik yeterliliklerinin ve yetkinliklerinin tanıtımı ile dizayn ve inşa sürecinde karşılaşılabilecek olası riskli alanların ve milli üretime ilişkin zafiyet alanlarını belirlenmesinin planlandığı çalıştaya yoğun katılım olduğu gözlendi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent BOSTANOĞLU, MİLDEN Çalıştayında yaptığı konuşmada “Harekât ihtiyaçlarına uygun olarak kendi tasarımlarını hayata geçirebilen bir yapıya kavuşmuş olan Deniz Kuvvetlerimizin, Savunma Sanayi Müsteşarlığının desteğiyle, çok daha iddialı ve büyük projeleri realize edebileceği gerçeği artık somut olarak karşımızda durmaktadır. Türk Savunma Sanayi, 1966 yılında Koçhisar Karakol Gemisinin inşası ile başladığı serüvenin 51’inci yılında muharip gemi ihraç edebilecek konuma gelmiştir.” dedi.

MİLDEN Çalıştayında, “TÜRK LOYDU’nun Denizaltı ile ilgili kurallarınının , Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve STM A.Ş. ile koordineli bir ekip çalışmasıyla geliştirilmesi ve MİLGEM projesinde olduğu gibi MİLDEN projesinde de “Milli Dizayn Onay Sertifikalandırma” sürecinin TÜRK LOYDU tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.