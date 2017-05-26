Türk Loydu, AB Dönem Başkanlığı Özel Resepsiyonuna katıldı.



Malta Cumhuriyeti Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı onuruna özel düzenlenen resepsiyona katılan Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu, "Türkiye ve Türk Loydu’nun AB ve Malta Cumhuriyeti ile ilişkileri çok derin, geniş ve beklentiler çok fazla. Türk Loydu’nun AB nezdinde tanınırlık süreci devam ediyor. Malta Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Türkiye dostu Sayın Joe Mizzi, geçtiğimiz yıl Türk Loydu’nu ziyaret ederek Türk Loydu’na AB tanınırlık sürecinde destek olduklarını açıkladı. Umut ediyoruz ki, Malta Cumhuriyeti’nin başkanlığı dönemi Türkiye ve Türk Loydu ile AB ilişkileri açısından her iki tarafın da beklentilerinin karşılandığı bir dönem olsun" dedi.

Gecede, Malta Müzik Grubu Kazinska Band verdiği konserle katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.



Bilgi Notu: Türk Loydu Hakkında



Türk Loydu; 1962 yılında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulmuş, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Deniz Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Armatörler Birliği, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği gibi birçok değerli paydaşa sahip klaslama, muayene ve belgelendirme hizmetlerini sağlayan bir “Klaslama ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu” dur.

Türkiye’nin önemli sektörel kuruluşlarının bir araya gelerek, ülkemizin öz kaynaklarıyla oluşturduğu Türk Loydu; o günden bu yana sürekli hizmet alanlarını genişleterek, deniz ve kara endüstrisindeki gelişmelere öncülük etmiş ve sektörü sürekli bilgilendirerek gelişimini sürdürmüştür. Bugün gelinen noktada hizmetlerini uluslararası tanınırlığı olan akreditasyonlar ve yetkiler çerçevesinde sürdürmekte, çeşitli alanlarda yetkin teknik kadrosu ile geniş bir yelpazede gemi klaslama, yönetim sistemleri, ürün ve personel belgelendirme, muayene, onaylanmış kuruluş, üçüncü taraf kontrolörlük ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Malta Cumhuriyeti, İstanbul Başkonsolosu Franklin Aquilina’nın himayesinde Avrupa Birliğinin Dönem Başkanlığı onuruna özel bir resepsiyon düzenledi. Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde yenilenmiş olan tarihi Emek Sineması’nda gerçekleştirilen resepsiyona; Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu’nun yanı sıra İstanbul’da görev yapan üst düzey diplomatik misyon temsilcileri ile iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda önemli isim katıldı.