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Türk Kızılayı'nın Irak'taki insani yardımları

08 Aralık 2016 Perşembe 16:09
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Türk Kızılayı Irak Yardımları Sorumlusu Lostar: Musul'un güneydoğusunda yer alan Hazır Sığınmacı Kampı'na gelen yaklaşık 200 aileye kışlık giysi ve battaniye dağıttık.

Türk Kızılayı'nın Irak'taki insani yardımları
 ERBİL (AA) - Türk Kızılayı, Irak'ın Musul kentindeki çatışmalardan kaçıp, Hazır Sığınmacı Kampına gelen yaklaşık 200 aileye kışlık giysi ve battaniye yardımında bulundu. 

Türk Kızılayı Irak Yardımları Sorumlusu Şafak Lostar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul'un güneydoğusunda yer alan Hazır Sığınmacı Kampı'na gelen yaklaşık 200 aileye kışlık giysi ve battaniye dağıttık." dedi. 

Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim tarihinden bu yana, kentten kaçan sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için derhal çalışmaya devam ettiklerini aktaran Lostar, "Şu ana kadar Türk Kızılayı olarak 70 bin kişiye yardımda bulunduk. İnsani yardımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı. 

Musul'dan kaçan sivillerin ihtiyaçlarını temin etmek için şu ana kadar bölgeye 128 Tırlık insani yardım malzemesi gönderen Türk Kızılayı, Erbil başta olmak üzere birçok sığınmacı kampında malzeme deposu kurarak yardıma muhtaç ailelere gerekli desteği verdiği kaydedildi. 


Anadolu Haber Ajansı
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