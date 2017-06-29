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TÜRK KIZILAYINDAN YEMEN'E YARDIM

29 Haziran 2017 Perşembe 12:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Umudu ol" kampanyası kapsamında Türk Kızılayı tarafından Yemen'e gönderilecek yardım malzemeleri İskenderun Limanı'nda bulunan gemiye yükleniyor

TÜRK KIZILAYINDAN YEMEN'E YARDIM
HATAY (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Umudu Ol" kampanyası kapsamında, Türk Kızılayı tarafından Yemen'e gönderilecek yardım malzemeleri İskenderun Limanı'nda bulunan "Blue Fury" adlı gemiye yükleniyor.

Türk Kızılayı Uluslararası Programlar Müdürlüğü Yardımlar Lojistik Uzmanı Hüseyin Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Umudu Ol" kampanyası kapsamında, Somali'ye ramazan ayı içerisinde ilk yardım gemisini ulaştırdıklarını hatırlattı.

Yine bu kampanya kapsamında, Yemen'e gönderilmek üzere ikinci yardım gemisini yüklemeye devam ettiklerini belirten Tatar, Türk Kızılayı olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını söyledi.

Türk Kızılayı Uluslararası Yardımlar Lojistik Sorumlusu Adem Karakaya da yaptığı yazılı açıklamada, gemiye 10 bin ton un, ek olarak bin ton makarna ve bebek bisküvisi, 34 ton civarında kolera ilacı ve muhtelif ilaçlar, 100 adet tekerlekli sandalye, 10 konteyner sahra hastanesi ile ekipmanları, 15 bin adet terlik yüklendiğini belirterek, "Toplamda 32 milyon liralık yardım malzemesi bulunuyor. Geminin Deniz Kuvvetlerine bağlı savaş fırkateyni eşliğinde Yemen'e ulaştırılması planlanmakta." ifadesini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı
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