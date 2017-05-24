Türk kahvesine "standart" aranıyor

"Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği" adı altında 2013 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine giren Türk kahvesi için standart çalışması yapılması amacıyla "standart arama" çalıştayı düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla TKKAD organizasyonuyla Mutfak Sanatları Akademisinin (MSA) Maslak'taki eğitim merkezinde gerçekleşen çalıştayın sonunda esasların belirlenerek "Türk Kahvesi Standartları" mutabakat metninin ortaya çıkarılması planlanıyor.

Türk kahvesi için "ilk" kez bir standart çalışmasının yapıldığı çalıştaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yetkililer, akademisyenler, Türk kahvesi alanında otorite kabul edilen ticari ya da kültürel faaliyet gösteren özel ve tüzel kişilerin temsilcileri ve kahve severler katılıyor.





- "Türk kahvesinin standardının bulunmaması haksız rekabete neden oluyor"

Çalıştayda konuşan TKKAD Başkan Yardımcısı Serim, dünyanın farklı coğrafyalarında var olmasına rağmen, 500 yıllık köklü bir geleneği olan Türk kahvesinin evrensel olarak kabul gören bir standardının bulunmadığına dikkati çekerek, "Uluslararası platformda diğer kahve hazırlama yöntemleriyle doğal olarak bir rekabet içinde bulunan Türk kahvesi geleneğimizin yanlış tanıtılmasına yol açan bu eksikliği gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Serim, Türk kahvesinin evrensel olarak kabul gören bir standardının bulunmamasının, kahvenin giderek bir ekonomik önem kazandığı dünyada, bu alanda faaliyet gösteren firmalara ticari bir engel oluşturarak haksız rekabete neden olduğunu anlatarak, "Uluslararası camiada zaten bilinen ve tüketilen Türk kahvesinin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydettirilmesiyle, standartlarının belirlenmesi ve bu standartların ticari kişi ve kurumların menfaatlerinin korunması açısından uluslararası alanda tanınması gerekliliği doğmuştur." ifadesini kullandı.

Osman Serim, çalıştayın amacının, Türk kahvesinin standartlarının belirlenmesi ve bu standartların ülkenin konu ile iştigal eden ticari kişi ve kurumlarının menfaatlerinin korunması açısından uluslararası alanda tanınması ve kabul edilmesini sağlamak olduğunu bildirildi.

Çalıştayda, Türk kahvesine dönüştürülecek yeşil kahvenin menşeleri ve yeşil kahve işleme yöntemleri, kavurma ve öğütme, pişirme ve servis, endüstriyel boyut konuları da ele alınıyor.

Çalıştay, grup çalışmalarının değerlendirilmesinin ardından sonuç bildirgesi ile sona erecek.

İSTANBUL (AA) - Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği (TKKAD) Başkan Yardımcısı Osman Serim, dünyanın farklı coğrafyalarında var olmasına rağmen, 500 yıllık köklü bir geleneği olan Türk kahvesinin, evrensel olarak kabul gören bir standardının bulunmadığını belirterek, "Uluslararası platformda diğer kahve hazırlama yöntemleriyle doğal olarak bir rekabet içinde bulunan Türk kahvesi geleneğinin yanlış tanıtılmasına yol açan bu eksikliği gidermeye çalışıyoruz." dedi.Anadolu Haber Ajansı