Türk İş Makinalarının İstikameti Çin

Türk iş ve inşaat makinaları sektörünün öncü kuruluşu İMDER, Uzakdoğu’ya ihracat hedefi doğrultusunda adımlarına hız veriyor. Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), 15’inci BICES Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı’nda Türk ürünlerinin gücünü sergilemeye hazırlanıyor. Fuarın, Çin iş ve inşaat makinaları pazarına hitap eden en önemli organizasyon olduğunu belirten İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen “Sektörümüzün hedef pazarları arasında Çin başı çekiyor. Ülkede hızlı bir yapılanma, inşaat ve altyapı projelerinde artış var. Kaliteleri, üretim kabiliyetleri, mühendislik becerileri ve AR-GE güçleri yüksek Türk iş makinaları ile bu pazarı fethetmemiz lazım. İMDER olarak geniş bir pavilyonla ülkemizi temsil etmeyi planladığımız bu önemli platforma, sektörde faaliyet gösteren tüm üretici firmalarımızı davet ediyorum” dedi.

30’a yakın ülkeden yaklaşık 1500 katılımcıyı ve 70 ülkeden 125 bine yakın ziyaretçiyi ağırlaması beklenen fuar, 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında Yeni Pekin Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İMDER’in bu ülkedeki kardeş kuruluşu Çin İş Makinaları Derneği (CCMA) ile devlet kurumları tarafından düzenlenen fuarda iş, inşaat ve madencilik makinaları ile ticari araçlar sergilenerek sektördeki son gelişmeler takip edilecek.

GEÇEN YIL 200 BİN EKSKAVATÖR SATILDI

Türk firmalarının Çin pazarından pay alma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyen İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen şöyle konuştu:

“Çin dünya iş ve istif makinaları sektöründe büyüme oranı en yüksek olan pazar. 2016-2017 yılları arasında % 45 büyüdü. Geçen yıl dünya piyasaları açısından çok zorlu geçti ancak Çin iş makinaları sektörü 2018’de bile önceki yıla kıyasla % 25 oranında artış kaydetti. Özellikle ekskavatör ürün grubu pazarında Çin iç pazarı Türkiye’nin yaklaşık 60 katı büyüklüğünde. Ülkede geçen yıl 200 binin üzerinde ekskavatör satıldı. Diğer makina gruplarındaki pazar hacmi de yüksek bir potansiyel içeriyor. Oradan yüzde 1 pay bile alsak, bu bizim için çok ciddi bir oran olacak.”

KONUT VE ALTYAPI PROJELERİ HIZLANDI

BICES Fuarı’nın Çinli müteahhitler tarafından büyük ilgi gördüğünü ve 2019 yılında Çin iş makinaları sektöründe sabit yüzde 10’luk pazar büyümesi beklendiğini aktaran Özgen şunları söyledi:

“Çin inşaat endüstrisinde son 40 yıldır ciddi bir atılım söz konusu. Batı menşeili makinalara duyulan ihtiyaç ve satın alma eğilimi arttı. Bunun nedenleri kentsel dönüşüm, altyapı projelerindeki hızlanma, temiz hava hareketi sonucu yenilikçi teknolojilere duyulan ihtiyaç ve konutun hala garantili bir yatırım aracı olarak görülmesi. Hızla yeni konutlar yapılıyor. Dolayısıyla kayda değer bir iş ve istif makinaları ithalat oranı var. Bu da üretici firmalarımız için önemli bir pazar edinme ve ihracat yapma imkanı doğuruyor.”

‘YÜZ GÖSTERMENİZ’ LAZIM

İMDER’in 2010 yılında kardeş kuruluş anlaşması imzaladığı Çin İş Makinaları Derneği’nin (CCMA) iş ve inşaat makinalarında sektöründe faaliyet gösteren Türk üretici firmalara çeşitli konularda yardımcı olduğunu vurgulayan Özgen “Bu ülkede ‘Yüz gösterme’ diye bir şey var. Uzaktan bir şey satamazsınız. Çinli alıcının markayı bilmesi, görmesi, dokunması lazım. Çin’deki muadilimiz, kardeş kuruluşumuz CCMA bu konuda Türk firmalarına ‘Siz yeter ki gelin, biz her şekilde yardımcı oluruz’ diyor. Çin pazarına giriş yapıp yer edinmek isteyen ülkemiz üreticileri için BICES’i, katılımı en uygun organizasyon olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL İŞ VE İSTİF MAKİNALARI SEKTÖRÜNÜN ETKİLEŞİM PLATFORMU

Her iki yılda bir düzenlenen BICES Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı’nın yerli ve uluslararası sektör aktörleri için önemli bir etkileşim platformu olacağının altını çizen İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen “15’inci BICES, sektördeki büyük oyuncuların boy gösterip, son teknolojilerle donanmış ürünlerini sergileyeceği bir fuar olacak. Biz de fuarda üyelerimizle hem Türk iş makinalarını güçlü şekilde temsil edeceğiz, hem de Avrupa, Uzakdoğu ve dünya pazarlarının eğilimlerini takip edeceğiz. Tüm üretici firmalarımızı Pekin’de ‘Yüz Göstermeye’ davet ediyorum” dedi.