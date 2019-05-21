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Türk-İş Başkanı sendikalara grev talimatı vereceğini açıkladı

Kamuda çalışan 200 bin işçinin temsilcisi olan Türk-İş, hükümete "grev yaparız" diye seslendi.

Türk-İş Başkanı sendikalara grev talimatı vereceğini açıkladı

Kamuda çalışan 200 bin işçinin temsilcisi olan Türk-İş, hükümete "grev yaparız" diye seslendi.

21 Mayıs 2019 Salı 12:12
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Türk-İş Başkanı sendikalara grev talimatı vereceğini açıkladı

Samsun'da bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay; grev, kıdem tazminatı, EYT konularında açıklama yaparken bunlardan en dikkat çekicisi; temsil ettikleri 200 bin kamu işçisiyle grev söyleminde bulunması oldu.

"GREV KARARI ALIN"

Kamuda işçi olarak çalışanların ocak ayından bu yana toplu sözleşme imzalayamadığını ifade eden Atalay, seçimin yaklaştığını belirtip bunu kullanarak 81 il için"Sendikalarımızın önemli bir bölümünün görüşmeleri tamamlandı, uyuşmazlık sürecine girildi. 60 günlük yasal süresi dolan tüm sendikalarımıza ‘grev kararı alın, hiç uzatmayın' çağrısı yapacağım." diye konuştu.

"KIDEM TAZMİNATI MİTİNGİNİ 81 İLDE YAPARIZ"

1 Mayıs'ta Kocaeli'de yapılan kutlamanın 100 bin kişiyi bulmasında değişmesi planlanan kıdem tazminatı yasası olduğunu ifade eden Ergün Atalay; "Bir durgunluk var. Ancak geriye çektiklerini sanmıyorum. Bir hazırlık yapıyorlardır. İçimize sinmeyen bir şey olursa 1 Mayıs’ta Kocaeli’de 100 bin kişi ile yaptığımız mitingi 81 ilde yaparız." dedi.

"EYT'DE İNSANLARI DİNLEYİN"

Emeklilikye Yaşa Takılanlar(EYT) için çözüm bulunması gerektiğini belirten Türk İş Başkanı, muhatapların yetkililerle görüşüp konuşması gerektiğini de ifade etti.

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