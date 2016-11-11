Türk heyeti Macaristan'da

BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye-Macaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleri, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde Macaristan'da ikamet eden Türklerle bir araya geldi.

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da bulunan Türkiye-Macaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın yanı sıra AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Macaristan'da ikamet eden Türklerle bir araya geldi.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı'nın da eşlik ettiği heyet, Yunus Emre Enstitüsünün Budapeşte'deki binasını gezdi, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Macaristan'daki temaslarını tamamlayan heyet daha sonra Türkiye'ye dönmek üzere Budapeşte Liszt Ferenc Lavaalimanına geçti.

Anadolu Haber Ajansı