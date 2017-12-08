Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştı

Kasım 2017 Trafik Sonuçlarına Göre:

* Kapasitenin (Arz Edilen Koltuk Kilometre) %9 arttığı Kasım ayında toplam doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 5,4 puan gibi önemli bir artışla %79,5, Dış Hat doluluk oranı ise 5,6 puanlık artışla %78,6 olarak gerçekleşmiştir. İç Hat ve Dış Hat uçuşlarımızda Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek Kasım ayı yolcu doluluk oranlarına ulaşılmıştır.

*​ Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme %17,1’lik artış ile Kasım ayında da devam etmiştir.

* Kasım 2016’ya göre, taşınan yolcu sayısı %18,4 artarak 5,3 milyon yolcuya ulaşmıştır. 2015 Kasım ayı ile karşılaştırıldığında da yolcu sayısı %13,4, talep ise %12,4 artmıştır.

* Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında %20,2’lik artış yaşanmıştır.

* Bu ayda taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %26,9 artmıştır. Kargodaki bu büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler %33,8’lik artış ile Avrupa ve %31,8’lik artış ile Uzak Doğu olmuştur.

* Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış göstermiştir. K.Amerika 8 puan, Orta Doğu 6,4 puan, Uzak Doğu 5,8 puan, Afrika 5,7 puan artarak en fazla artış gösteren bölgeler olmuştur.

Ocak-Kasım 2017 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi:

* Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte %7,2’lik artış yaşanmış, yolcu sayısı da %8,3 artarak 63,1 milyona ulaşmıştır.

* Toplam Yolcu doluluk oranı Ocak-Kasım döneminde 4,6 puanlık artış ile %79,1 olurken, yurtdışı yolcu doluluğumuz 5 puan artarak %78,3’e ulaşmıştır.

* Kasım ayındaki kargo ve posta hacmindeki güçlü artış ile birlikte Ocak-Kasım dönemindeki toplam taşınan kargo ve posta geçen yılın aynı dönemine göre %26,3 artarak 1 milyon tona yükselmiştir.