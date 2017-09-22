TÜRK GIDA DEVİ BAKTAT'A ÖVGÜ

Türk gıda devi Baktat standını da ziyaret eden Bakan Tüfenkci, Baktat Grubu Yönetim Kurulu üyesi Ali Baklan tarafından karşılandı. Tüfenkci, Baktat Grubu'nun Türk gıda sektörünün güzide şirketlerinden biri olduğunu belirtti. Tüfenkci, Baktat'ın global bir marka haline geldiğini ve özellikle Avrupa ülkelerinde en çok bilinen Türk markası olduğunu söyledi. Bakan Tüfenkci, "Baktat gerçekleştirdiği ihracat ve üretimiyle ülkemizin ekonomisine önemli katkı sağlıyor" dedi.



Baktat Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baklan da 54 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Baktat olarak ülkemizi uluslararası pazarlarda en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz" dedi. 3200 farklı gıda ürünü ürettiklerini ifade eden Ali Baklan, Baktat'ın önce Almanya pazarına daha sonra, Türkiye pazarına girdiğini söyledi. Ali Baklan, Baktat Grubu'nun Türkiyede 6 üretim tesisi bulunduğunu belirtti. Baklan, "Türk ürünlerini işleyip, paketleyip dünya pazarlarına satıyoruz. Türk çiftçisine, insanımıza ve ekonomimize katkı sağlamaktan dolayı gurur duyuyoruz" diye konuştu.