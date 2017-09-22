TÜRK GIDA DEVİ BAKTAT'A ÖVGÜ

Baktat Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baklan da 54 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Baktat olarak ülkemizi uluslararası pazarlarda en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz" dedi. 3200 farklı gıda ürünü ürettiklerini ifade eden Ali Baklan, Baktat'ın önce Almanya pazarına daha sonra, Türkiye pazarına girdiğini söyledi. Ali Baklan, Baktat Grubu'nun Türkiyede 6 üretim tesisi bulunduğunu belirtti. Baklan, "Türk ürünlerini işleyip, paketleyip dünya pazarlarına satıyoruz. Türk çiftçisine, insanımıza ve ekonomimize katkı sağlamaktan dolayı gurur duyuyoruz" diye konuştu.
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